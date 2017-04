O exlehendakari e aspirante á Secretaría Xeral do PSOE, Patxi López, pediu ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, que deixe de protexer aos corruptos e "limpe o seu partido a fondo", tras afearlle que o pasado sábado chancease en Bruxelas coa posibilidade da moción de censura exposta por Podemos a pasada semana.

O precandidato á Secretaría Xeral do PSOE Patxi López en Ourense | Fonte: Europa Press

Momentos antes dun encontro este domingo con militantes socialistas de Ourense, López pediu ao presidente do Goberno "que deixe de dicir que non sabe nada" e empece a "dar explicacións a este país e asumir responsabilidades no canto de mirar cara a outro lado".

O exlehendakari criticou que o presidente do Goberno ironizase o sábado en Bruxelas sobre a proposta do líder de Podemos, Pablo Iglesias, de expor unha moción de censura ao Executivo popular chanceando con que el non ía facer "ningunha moción contra o señor Iglesias".

"No canto de facer bromas o que ten que facer (o presidente do Goberno) é deixar de protexer aos corruptos e colaborar coa Xustiza", sinalou López.

Para o exlehendakari, Rajoy ten que dar "explicacións" e "limpar o seu partido a fondo", porque "non se trata dun, dous ou tres corruptos" senón de "tramas sistemáticas" que saquearon os recursos públicos mentres que se impuñan "sacrificios ao resto da cidadanía".

Así, criticou que xente do goberno mandase "sms de apoio aos corruptos", ou que fiscais estean "a impedir" as investigacións en casos de corrupción.

A MOCIÓN DE PODEMOS "NON É CRIBLE"

Con todo, López tamén se mostrou crítico coa proposta de moción de censura de Podemos, que considera que "non é crible" porque "cando tivo a oportunidade de impedir que gobernaRAa o PP votou 'Non' a un goberno de cambio".

Para o socialista, con esta moción Pablo Iglesias "volve converterse no mellor aliado de Mariano Rajoy", porque no canto de levar a primeira plana a corrupción no PP "estamos a falar desta especie de moción fantasma". "A política é algo moito máis serio que o política espectáculo de Pablo Iglesias", concluíu López.