Mariñeiros españois perderon o primeiro xuízo contra o Estado noruegués polas súas pensións, pero aseguran ter "a moral máis alta que nunca" e admiten que "nunca" esperaron gañalo.

E é que un xulgado de primeira instancia de Oslo deu a razón ao Estado noruegués no proceso civil no que un grupo de mariñeiros españois esixe o pago das súas pensións --estes estiveron embarcados na mariña mercante de Noruega--. En concreto, a sentenza será recorrida co obxectivo de levar o caso ao Tribunal Supremo noruegués, aínda que o propósito é esgotar a vía xudicial deste país nórdico para levalo, deste xeito, ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo

Segundo sinalou en declaracións a Europa Press o portavoz da asociación de exmarineros españois en Noruega Long Hope, Alberto Paz, o feito de perder o xuízo permítelles achegarse cada vez máis ao Tribunal de Estrasburgo, onde esperan gañar. No entanto, non ocultou a súa "decepción" co comportamento da xustiza norueguesa.

A continuación, criticou a postura do Estado español con respecto a este asunto: "Se nos quere axudar, que demande directamente (a Noruega) ou que exerza presión diplomática", remarcou Alberto Paz.

RUMBO A ESTRASBURGO

"O rumbo deste barco, que é Long Hope, é o Tribunal de Estrasburgo", asegurou o portavoz desta asociación, quen espera 'sentar' ao Estado noruegués no banco e conseguir que este lles pague as súas pensións.

O xuízo arrincou o pasado martes 4 de abril en Oslo, nunha sesión na que os afectados, agrupados na plataforma Long Hope, declararon e achegaron probas de que tributaron durante anos mentres estiveron embarcados en buques mercantes noruegueses sen recibir protección social.

Este colectivo protagonizou decenas de manifestacións nos últimos anos --hai uns 8.000 galegos afectados--, que mesmo realizaron en Oslo.

Desde 1948 está rexistrada documentalmente a presenza de mariñeiros galegos en buques de bandeira norueguesa e estímase que pagaron uns 520 millóns de euros en impostos ata 1994.