O exlehendakari e aspirante á Secretaría Xeral do PSOE, Patxi López, apelou este domingo en Ourense á "unidade" do partido para evitar a súa desaparición ou irrelevancia, como ocorreu con "outros partidos socialdemócratas en toda Europa" e apostou por un "proxecto de esquerdas" que non cambie "retales" co PP, pero que tampouco faga "alianzas cegas" con Podemos.

O precandidato á Secretaría Xeral do PSOE Patxi López en Ourense | Fonte: Europa Press

Durante un encontro con militantes na sede provincial do PSOE, Patxi López alertou da "situación moi delicada" que están a vivir os partidos socialdemócratas en toda Europa, con partidos que pasaron á irrelevancia ou case á súa desaparición" en países como Holanda, Italia ou Francia "a pasada semana", onde o candidato Benoit Hammon quedou en quinta posición na primeira volta das presidenciais con apenas un 6% dos votos.

Para López este desencontro dos votantes co socialismo é froito de "a súa división e falta de claridade nas ideas e o proxecto". Por este motivo defendeu a oportunidade de que as primarias do 21 de maio sirvan para "entender o que está en xogo e salvar ao PSOE" no canto de "armar exércitos".

"Defender ao PSOE hoxe quere dicir unilo. Se seguimos divididos da igual quen gañe as primarias, porque imos perder o fundamental que é a cita coas urnas", explicou López.

Por este motivo, o candidato a secretario xeral sinalou que en caso de ser elixido "ao día seguinte" sentará nunha mesa con Pedro Sánchez e Susana Díaz para "dicir que se acabou, que o partido non pode seguir dividido e buscar como unir e ser máis fortes".

Ante medio centenar de militantes socialistas, entre os que se atopaba o senador Luís García Mañá (PSOE) e o alcalde de O Barco, Alfredo García, o exlehendakari explicou a súa proposta que pasa por "a unidade e a definición dun proxecto de esquerdas, capaz de ser alternativa do Goberno popular".

"Non podemos limitarnos a ser atemperadores das políticas do PP e aprobar os seus decretos a cambio de retales e parches", explicou López, que lembrou que "levar ao PSOE ao centro é desprazalo á dereita".

ESPAZO PROPIO

Pero na procura dun espazo propio, o candidato socialista explicou que o seu partido tampouco terá como obxectivo "alianzas cegas con Pablo Iglesias e Podemos".

Entre as súas propostas enumerou unha redefinición da fiscalidade, reivindicar unha economía máis social, derrogar a reforma laboral e devolver o seu papel á negociación colectiva e aos sindicatos.

A presentación do acto correu a cargo do alcalde de O Barco, Alfredo García, que criticou que as primarias socialistas están a facerse "coa vista posta nas eleccións xerais".