Abel Caballero deixa caer que Feijóo está detrás da intención do Celta de abandonar Vigo

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, deixou caer que o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, está detrás da intención do Celta de abandonar a cidade de Vigo por desavinzas co goberno municipal na xestión do Estadio de Balaídos.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Este domingo, nunha entrevista en Radio Nacional recollida por Europa Press, Caballero foi cuestionado acerca de se cre que a intención da directiva do clube de abandonar a cidade forma parte dunha manobra política do PP. Na súa resposta, o rexedor vigués convidou a "interpretar" as palabras de Núñez Feijóo. "Interprete vostede as súas palabras", sinalou Caballero ata en tres ocasiones ao entrevistador.

Esta semana, o presidente da Xunta confirmou que representantes da área de Urbanismo do Goberno galego mantiveron un encontro con persoal do Concello de Mos (Pontevedra) acompañados de "unha persoa contratada polo Celta" para valorar a posibilidade de que este municipio acolla o estadio que o presidente do clube, Carlos Mouriño, pretende construír fóra de Vigo.

Con todo, Abel Caballero evitou pronunciarse sobre a situación do Celta de Vigo e o enfrontamento que mantén o concello que dirixe coa súa directiva. "Non toca falar do Celta agora. Fareino cando termine a Liga e a Europa League. De todo falarei", manifestou.

FEIJÓO "TRATA MAL A VIGO"

Así, sinalou que as relacións con Alberto Núñez Feijóo "son moi malas porque trata mal a Vigo", xa que, na súa opinión, o presidente autonómico "entende que Galicia ten que estar gobernada por Santiago e A Coruña".

"Vigo non levanta a voz contra a capitalidade de Santiago e contra que A Coruña concentre a delegación do Goberno. E se o fixésemos?", preguntouse, para logo volver cargar contra o recurso xudicial presentado pola Xunta contra a área Metropolitana de Vigo, unha decisión "sen precedentes".

Así as cousas, afirmou que non ten a intención de reunirse con Feijóo proximamente. "Non merece a pena", apostilou.

PABLO IGLESIAS, "DIRECTOR DE CIRCO"

Na entrevista, Caballero tamén foi cuestionado sobre a intención do grupo parlamentario de Unidos Podemos de presentar unha moción de censura contra o goberno de Mariano Rajoy.

Para o socialista, a moción de censura é "unha bobada política" co ánimo de "chamar a atención", impulsada polo líder de Podemos, Pablo Iglesias, ao que cualificou como un "director de circo" que "cambia de opinión cada día". "Facía tempo que non escoitaba unha bobada así en política", aseverou.

PRIMARIAS SOCIALISTAS

O rexedor vigués, que mostrou o seu apoio público á candidatura da presidenta da Junta de Andalucía, Susana Díaz, para a Secretaría Xeral do PSOE, convidou a tomar como exemplo o mal resultado cultivado polo Partido Socialista francés na primeira volta das presidenciais galas, onde Benoit Hammon quedou relegado ao quinto lugar co 6% dos votos.

E é que o resultado de Hammon nos comicios franceses evidencia, para Caballero, que "as eleccións internas non garanten o éxito político", polo que chamou a "meditar" aos militantes do PSOE para evitar o ocorrido en Francia, onde o Partido Socialista acadou un resultado que implica "non existir politicamente".

"De nada vale gañar as primarias se che penalizan nas eleccións", expresou tras chamar aos militantes socialistas a "non facer reflexións mirando só ao partido" e, deste xeito, votar consecuentemente nas próximas primarias socialistas, onde cre conveniente "optar por proxectos de amplas maiorías" que abarquen o espazo do "centro-esquerda".

DÍAZ, GAÑADORA: "CLARAMENTE"

Todo iso, para Caballero, está representado por Susana Díaz, á que acompañou o pasado sábado nun encontro con militantes na cidade olívica. O alcalde de Vigo deu o seu prognóstico sobre as primarias do PSOE, nas que cre que a presidenta andaluza gañará "claramente", xa que é a única, na súa opinión, que representa un "proxecto gañador" capaz de derrotar ao PP.

"Como alguén pode dubidar de que o obxectivo (de Susana Díaz) é parar ao PP? Poden dicir o que queiran. Quen gañou ao PP (en Andalucía) foi Susana, o que perdeu foi Pedro (Sánchez). Podemos vestilo de cores, pero a que gañou ao PP, e de que forma, foi Susana", incidiu.

Caballero acusou ao exsecretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, e o seu "non é non" de ser responsables da maioría absoluta do PP nas eleccións galegas de setembro de 2016. "Pedro encabezou tres eleccións en Galicia e perdeu as tres. [...] Ninguén perdeu tanto como el en Galicia", remarcou.

Por último, expresou que non vería con malos ollos que o PSOE instaurase un sistema de primarias abertas a toda a cidadanía, xa que un partido "envorcado só nos seus militantes non ten sentido".