Cales son os principais problemas do servizo contra incendios de Ourense?

A Sección Sindical de CCOO do SPDCIF de Ourense denuncia a "escasa ou nula cobertura" de prazas que actualmente están vacantes no Distrito Forestal XIV (Verín/Viana) e no Distrito XV (A Limia), dous dos Distritos Forestais con máis lumes de Galicia.



Así, lembra que no Distrito XIV, a día de hoxe, hai 8 prazas de bombeiro forestal vacantes, das cales non se cubre ningunha.



Os representantes da Sección Sindical de CCOO do SPDCIF de Ourense advirten, ademais, que neste Distrito é onde está situada a única brigada helitransportada da Xunta de Galicia na provincia e, por falta de persoal, moitos días está inoperativa. "E iso acontece cando esa brigada debería estar dotada sempre co 100% do seu persoal, pois é a que pode chegar mais rápido aos incendios e dispón dun helicóptero para apoiala pero, polo visto, isto á Administración non lle preocupa e, da a impresión, de que o que se quere é que o dispositivo de incendios non funcione”, denuncia nun comunicado.



Polo que ten que ver co Distrito Forestal XV, este sindicato di que acontece o mesmo, xa que das nove vacantes existentes, cubren tan só unha.



Os representantes da Sección Sindical de CCOO do SPDCIF afirman non entender “qué criterios ten a Administración á hora de cubrir as prazas vacantes” e alertan de que “é urxente e imprescindible cubrir estas prazas xa que somos un Servizo de Emerxencias, ás que por causa da falta de persoal, non podemos facerlle fronte como nos gustaría”.



Dende a Sección Sindical de CCOO do SPDCIF de Ourense emprazan á Administración a formalizar as contratacións de persoal necesarias para completar as plantillas do SPDCIF.



