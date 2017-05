Seis sindicatos alternativos manifestaranse en Vigo o 1 de maio baixo a lema 'Pan, traballo, teito e igualdade'

As rúas do centro de Vigo acollerán este 1 de maio a manifestación conxunta de seis sindicatos alternativos --a CUT, STEG, CXT, SAGAP, S.E., e SF-Internacional-- baixo a lema 'Pan, traballo, teito e igualdade'.

A marcha sairá ás 11.00 horas da Praza de Fernando o Católico e percorrerá as rúas do centro para terminar en Praza do Rei, fronte ao Concello, onde varios colectivos levan semanas acampados para reclamar políticas de loita contra a pobreza.

Segundo explicaron en rolda de prensa os portavoces destes sindicatos, a decisión de modificar o percorrido da manifestación para acabar fronte ao consistorio obedece á súa intención de mostrar a súa "solidariedade e apoio aos compañeiros que levan máis de dous meses acampados soportando o ninguneo do goberno municipal, que se nega a recibilos".

"O señor Caballero debe pensar que en Vigo non hai xente pobre", criticaron e engadiron: "No día internacional da clase traballadora, na Praza do Rei, seremos moitas voces as que gritemos xuntas 'Pan, traballo, teito e igualdade'".