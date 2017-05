Por fin o soño cumplido dun título europeo. Á cuarta foi a vencida, e o Amfiv xa ten o seu primeiro título, a Challenge Cup, dedicado á memoria de Pablo Beiro, o seu fundador falecido no 2015. Despois de 35 anos de historia, despois de quedar tres veces ás portas da Willi Brinkmann Cup (2006, 2008, 2010), o Amfiv entra na historia do deporte galego co seu primeiro título europeo. O equipo vigués, anfitrión da competición no pavillón de Navia, impúxose na final o Rhine River Rhinos Wiesbaden alemán por 68-59.

Os xogadores do Amfiv, co trofeo de campións, celebran o título na pista de Navia. | Fonte: @FEDEDDF

Non foi doada a vitoria. A responsabilidade e os nervios atenazaron os vigueses no arrinque, con varios erros e perdas de balón. Ao remate do primeiro cuarto, 9-18 para os xermanos. Tras un 9-20, e co apoio da bancada, o Amfiv principiou a remontada no segundo acto, no que acadaron un parcial de 21-12 para empatar o encontro ao descanso: 30-30. Trala reanudación, primeira vantaxe local (34-32) e os vigueses que abriron xa no terceiro cuarto unha fenda no marcador (48-39). O Amfiv aguantou as tentativas xermanas de achegarse no último asalto e acabou vencendo por 68-59.

No equipo de César Iglesias destacaron Salvador Zavala (23 puntos e 9 rebotes), Lorenzo Envó (20 puntos e 8 rebotes) e Agustín Alejos (15 puntos, 11 rebotes e 8 asistencias). Completaron o cinco inicial Abdi Jama (8) e Shelley Cronau, e tamén xogaron Berni Costas (2), Julio Vilas e Manu Lorenzo.

O capitán do Amfiv, Berni Costas, recolleu o trofeo de campións de mans do alcalde de Vigo, Abel Caballero, e alzou o brazo esquerdo e mirou cara a arriba para dedicarlle o título a Pablo Beiro, fundador do club falecido en febreiro do 2015. Deste xeito, o Amfiv, tras gañar cinco partido en tres días, inscribe o seu nome entre os campións de Europa.

Antes da gran final, disputouse o partido polo terceiro posto, no que o TSK Rehab Merkezi Külübü turco venceu a London Tintans por 57-49. Na cerimonia de entrega de trofeos, foi elexido o quinteto ideal da Challenge Cup: Abdi Jama (Amfiv), Ker Korver (Devedo), Mustafá Muhittinoglu (TSK Rehab Merkezi) e John McPhail e Janet McLachlan (Rhine River Rhinos Wiesbaden).