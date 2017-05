A Garda Real visitará Ourense este martes por primeira vez na súa historia para dar a coñecer o seu labor

Por primeira vez na súa historia, a Garda Real, a unidade militar ao servizo do rei, visitará a cidade de Ourense para dar a coñecer o seu labor.

Deste xeito, este martes ás 10,00 horas, o mando da Garda Real, o coronel de infantaría Eduardo Diz Monje, presentará no Concello, xunto co alcalde, Jesús Vázquez, as actividades que se desenvolverán na cidade, como son exposicións, pasacalles, un concerto, parada militar con xura de bandeira e desfile.

O alcalde agradeceu a esta unidade militar elixir Ourense para un evento destas características, segundo indicou o propio Concello nun comunicado.