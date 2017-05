Liberan unha persoa en Pontedeume (A Coruña) tras envorcar o seu coche

Os Bombeiros do Eume excarceraron na madrugada deste luns a unha persoa que quedou atrapada no interior do seu vehículo tras sufrir un accidente en Pontedeume (A Coruña). O coche envorcou á altura do quilómetro 17 da estrada N-651, ao seu paso por Campolongo, na parroquia de Andrade.

Un particular contactou cos 112 minutos despois das 7,00 horas para dar conta do ocorrido. Segundo indicou, no vehículo accidentado viaxaban dúas persoas, unha delas permanecía atrapada e a outra xa conseguira abandonar o turismo.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros do Eume. Tamén se informou a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.