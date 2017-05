Morre un home ao dispararse tras atrincheirarse na casa da súa parella en Cangas

Un home faleceu na madrugada deste luns en Cangas (Pontevedra) ao dispararse nun ombreiro tras atrincheirarse na casa da súa parella, da que tiña unha orde de afastamento recente vinculada a un delito de violencia de xénero.

Unha muller colle o micro nunha protesta contra a Violencia de Xénero en Vigo

Segundo informou a Garda Civil a Europa Press, a última hora da tarde deste domingo unha muller acudiu á súa vivenda e atopou unha porta forzada, polo que, ante a sospeita de que puidesen entrar a roubar, avisou aos efectivos do Instituto Armado.

Unha vez no lugar, sobre as 21,30 horas, os axentes comprobaron que dentro do domicilio había un home cunha escopeta, polo que lle requiriron que a deixa, aínda que efectuou un disparo sen causar ningunha lesión aos alí presentes.

Entre tanto, efectivos de Policía Local e de Protección Civil, segundo comunicaron estes últimos a Europa Press, acordoaron o perímetro para crear unha zona de seguridade ao redor da casa, situada na Avenida de Lugo.

Pouco despois, segundo as mesmas fontes, o home tentou suicidarse pegándose un disparo no ombreiro esquerdo, polo que foi evacuado inmediatamente en ambulancia ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde morreu sobre as 2,30 horas da madrugada deste luns polas feridas.

O Instituto Armado informou de que ao home constáballe en vigor unha orde de afastamento da súa parella emitida o pasado venres, día 26 de abril, despois de que tivesen "un incidente" polo que el foi detido como presunto autor dun delito de violencia de xénero.