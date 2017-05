TURISMO.- Galicia, entre as comunidades con menor ocupación de casas rurais na ponte do 1 de maio, co 43%

Galicia figura entre as comunidades autónomas cunha menor porcentaxe de ocupación de casas rurais na ponte deste 1 de maio, segundo datos achegados polo portal tuscasasrurales.com, que o sitúan no 43%.

Clubrural.Com | Fonte: Europa Press

Mentres, a ocupación das casas rurais durante esta ponte alcanza un 57% no conxunto estatal entre todos os aloxamentos rurais que teñen o seu calendario de ocupación actualizado entre o 28 de abril e o 2 de maio.

A falta de contabilizar as reservas de última hora que se poidan producir nestes días, a ocupación rexistrada é de 17 puntos porcentuais superior á rexistrada o pasado ano durante as mesmas datas.

Este incremento débese principalmente a que o pasado ano o día do traballador foi un domingo e non todas as comunidades pasaron o festivo ao luns. Ademais, na Comunidade de Madrid o martes tamén é festivo, ao celebrar o día da Comunidade, o que prolonga un día máis a ponte.

Con todo, se se comparan co ano 2015, onde o día festivo foi en venres, a ocupación incrementouse en sete puntos porcentuais con respecto a ese ano.

POR COMUNIDADES

Por comunidades, Navarra lidera a ocupación cun 88,36%, seguido da Rioxa cun 73,11%, Castela e León cun 68,8%, País Vasco cun 67,76%, Castela A Mancha cun 62,23% e Cataluña cun 60,83% como as comunidades que rexistran os maiores niveis de ocupación en España durante a ponte de Maio de 2017.

Doutra banda, as comunidades que rexistran unha menor porcentaxe de ocupación durante a Ponte de Maio de 2017 son Galicia (43,01%), Baleares (40,9%) e Murcia cun 39,82%.

En canto a provincias, e ao incluírse as autonomías uniprovinciales, Navarra sitúase como a provincia con maior ocupación durante a ponte de Maio, cun 88,36% de ocupación, seguido doutras provincias como Burgos (81,87%), Soria (79,31%) Toledo (79,23%), Segovia (77,92%), As Palmas (73,91%) e A Rioxa cun 73,11%.