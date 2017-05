1 de maio.- O 47% dos traballadores españois cobra menos de 1.000 euros, segundo Gestha

O 47% dos traballadores españois cobra menos de 1.000 euros ao mes, segundo un informe realizado polos técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha) con motivo do 1 de Maio, Día do Traballo.

O colectivo sinala que o número de traballadores españois que cobra menos de 1.000 euros mensuais aumentou de forma continuada no últimos oito anos, alcanzando en 2015 --ano da última estatística dispoñible-- a proporción máis alta desde que comezou a crise, co 47% dos traballadores (8.160.172 persoas) con salarios por baixo do mileurismo.

Ademais, os Técnicos de Facenda alertan de que, de non contar con outros ingresos familiares, case 6 millóns de traballadores (un 34,4%) poderían atoparse en risco de pobreza, ao percibir un soldo por baixo do Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que foi de 9.080,40 euros en 2015, tendo en conta que 8.010,90 euros era o limiar de risco de pobreza en fogares dunha persoa nese ano, sen considerar que o limiar de pobreza en fogares de 2 adultos e 2 nenos era 16.823 euros.

Gestha indica que a melloría da actividade económica e dos beneficios empresariais en 2014 e 2015 non se trasladou aos salarios máis precarios. En cambio, esta espiral do mileurismo contrasta coa situación dos directivos, que seguiron aumentando o seu salario inmunes á crise económica.

Nos dous últimos anos o número destes traballadores con soldos máis altos aumentou ata as 136.502 persoas, o 0,8% do total de 17.349.558 asalariados.

Gestha cualifica a situación retributiva dos traballadores precarizados como inxusta se se ten en conta que estes 136.502 directivos ingresan exactamente o mesmo que os 5.754.174 de traballadores con soldos máis baixos, o 96,5% dos 5.960.597 traballadores con soldos por baixo do SMI.

AUMENTA A DESIGUALDADE

Para Gestha, a inevitable consecuencia desta dispar situación é que a desigualdade salarial dos traballadores aumentou un 3,8% desde 2007, sendo especialmente intensa no tres últimos anos. De feito, denuncia que a igualdade salarial perdeu terreo para situarse en niveis de 2005, previos á crise económica.

Así, a desigualdade salarial recortouse ata 2007, empeorou nos peores anos da crise en 2008 e 2009, e mellorou novamente entre 2010 e 2012, para iniciar en 2013 unha senda negativa cara a unha maior desigualdade.