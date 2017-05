A asociación de médicos interinos de Galicia (Asmig) acusa ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) de aplicar políticas "regresivas" de reprodución asistida.

Bebé, recentemente nado | Fonte: Europa Press

Así, advirte de que, "a pesar dos moi negativos datos poboacionais que se dan en Galicia", o Sergas "pon todo tipo de trabas para que a reprodución asistida poida paliar a curto e medio prazo o inverno demográfico que se aveciña".

Nun comunicado, esta asociación sinala que o fai "seguindo a machada os criterios da orde do Ministerio de Sanidade" de 2014, o que supón que "o sistema público rexeita atender a aquelas parellas que xa teñen un fillo san".

"De forma incomprensible e dando as costas a unha realidade máis que preocupante, o Sergas aplica políticas que non só non axudan a mellorar a substitución xeracional, senón que agravan a tendencia negativa por todos coñecida", incide.

Este colectivo critica que esta situación se produce a pesar de que a Xunta "ten todas as competencias sanitarias transferidas e pode implementar políticas propias máis acordes coas necesidades reais do país". "A teimuda realidade demostra que a carteira de servizos sanitarios do Sergas é contraria, de forma incomprensible, aos intereses xerais", subliña.

Desta maneira, censura "todas as pomposas declaracións do mesmo presidente da Xunta e dos seus conselleiros en canto á necesidade de investir de forma drástica a curva de poboación para garantir no futuro a propia pervivencia de Galicia", ao entender que "se converten en meras declaracións de intencións sen base real tanxible".

CASO EN A CORUÑA

En concreto, Asmig apunta o caso dunha paciente de 39 anos que "se deu de bruzos con este frontón oficial, ao ser advertida de que, ao ter xa un fillo, non pode beneficiarse dos servizos de reprodución asistida do Chuac, xa de seu absolutamente insuficientes para atender a enorme demanda existente".

Para estes médicos interinos, "o surrealismo da norma inclúe como motivo de rexeitamento gozar dunha parella estable". "É dicir, se a muller que solicita ser incluída no anémico programa cambia de parella, é inmediatamente aceptada", reproba.

Lembran que a crise demográfica é "crítica" nun de cada dez municipios de Galicia con menos de 1.000 habitantes, pero en situación "límite" hai catro que non chegan a 500.

Respecto diso, agregan que "España ten unha taxa demográfica de 1,1 fillos por parella, moi inferior á de substitución xeracional, que se sitúa en 2,11".

E, neste escenario, instan á Xunta de Galicia a que obrigue ao Sergas a modificar a súa carteira de servizos "para que sexan incluídas todas as parellas estables con ou sen fillos, eliminando as incomprensibles restricións aplicadas ata a data".

Reclama, así, que se potencie "de forma clara e decidida" unhas Unidades de Reprodución Asistida que, "a día de hoxe, non están á altura do que os tempos demandan e os cidadáns esixen".