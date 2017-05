(AV)1 de Maio.-Centos de persoas secundan a protesta central de UXT e CC.OO. en demanda de políticas para as persoas

Centos de persoas maniféstanse na Coruña, na mobilización central convocada polos sindicatos UXT e CC.OO. nesta cidade --dentro do marco de protestas en toda Galicia con motivo do Día do Traballo-- para reclamar emprego e políticas q "pensen nas persoas".

Manifestación de UGT y CC.OO. | Fonte: Europa Press

O acto conta coa presenza dos secretarios xerais de UXT Galicia e Comisións Obreiras, José Antonio Gómez e Xosé Manuel Sánchez Aguión, respectivamente, e tamén asisten representantes políticos, entre eles o deputado de En Marea no Congreso Antón Gómez Reino.

A mesma mobilización celébrase noutro oito localidades galegas: Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Ferrol e Viveiro (Lugo).

Baixo a lema 'Non hai escusas', a mobilización partiu da praza da Palloza, en dirección á Delegación do Goberno en Galicia, en demanda de "emprego estable, salarios xustos, pensións dignas e máis protección social".

Así o expuxeron os secretarios xerais de ambos os sindicatos en Galicia, quen, en declaracións aos medios de comunicación, reclamaron a derrogación da reforma laboral aprobada polo PP e cualificaron de "urxente" unha política "que pense nas persoas", que xere emprego e na que paguen máis os que máis teñen.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)