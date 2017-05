Volve a casa, tras un periplo, 'Cociñando na fin do mundo', o documental que retrata Galicia e a súa nova cociña

'Cociñando na fin do mundo', o documental que "transmite Galicia" e a súa nova cociña, volve a casa tras un periplo que arrincou coa súa estrea na 63 edición do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, fíxolle recalar noutra importante cita audiovisual en Málaga e abriulle as portas en Australia, Taiwan ou diversos países de América.

Cartel de 'Cociñando no fin do mundo' | Fonte: Europa Press

Este mes de maio, varios pases nos auditorios de Afundación de Vigo e A Coruña darán aos espectadores a oportunidade de ver, desde a terra que viu nacer o proxecto, este retrato de Galicia que se penetra, mediante a gastronomía, no fráxil equilibrio entre tradición e modernidade nun territorio de contrastes.

Este "pequeno documental independente", cos cociñeiros do Grupo Nove e outros actores relevantes do tecido gastronómico no foco, facilitou ao seu director, o vigués Alberto Baamonde, cumprir un soño e estrear en San Sebastián un proxecto meditado e que ten detrás un importante traballo de investigación. Tamén lle outorgou outros recoñecementos, como o 'Premio Álvaro Cunqueiro' de xornalismo gastronómico.

Baamonde, que se ve "máis artesán" que "artista", rememora como un grupo de profesionais decidiron "arriscarse". "O que máis o produtor, Kin (Joaquín Martínez, director de EsmerArte) porque este é a primeira longametraxe da produtora e non sabiamos nada deste mundo", lembrou, en declaracións a Europa Press.

Con experiencia previa en festivais e vídeos musicais, arrincou unha aventura que o director concibe como "un quebracabezas" cuxas pezas foron "encaixando" aos poucos. O punto de mira estaba no Grupo Nove, unha asociación que reúne a unha vintena de cociñeiros que reivindican a nova cociña galega, pero hai máis protagonistas, como o produto e quen o traballan.

"Estabamos bastante virxes e empezamos coa investigación. Alexandre Cancelo (guionista) sentou con cada un dos membros que entón conformaban o Grupo Nove. Nesas entrevistas puidemos ver que había cociñeiros con discurso, con carisma... E cada un contábanos unha historia, dábanos unha pista", explica.

Pero Baamonde recoñece que o proceso foi "rápido e natural", e as ideas fluíron. Como exemplo, sinala, que a maior parte dos cociñeiros situaban á súa nai como referente nos seus inicios, pero só unha muller formaba parte do Grupo. "Por que non xuntar, entón, a Beatriz Sotelo con algunha outra cociñeira dunha xeración distinta?"

"A VERDADE" DE NOVE E A COCIÑA

Así, rodaxe a rodaxe e plano a plano, chégase a este "pequeno documental", como o define o seu director, no que os seus protagonistas ven o reflexo de Galicia e da cociña que "un grupo de amigos" queren facer. Narrado coa mirada de Baamonde, a quen o cociñeiro Javier Olleros describe como "cru e limpo".

"Por iso no documental está a verdade, polo menos do que vemos desde atrás. É a poética da nosa cociña e da nosa terra cunha visión natural e de verdade, algo que para o bo e para o malo é en grao sumo complicado de atopar no audiovisual", trasladou, en declaracións a Europa Press, o propietario do restaurante Culler de Pau, do Grove (Pontevedra), e membro do Grupo Nove.

De feito, Oleiros anima a quen poidan a ir ver o documental por ser "un proxecto que parte de Galicia, desde Galicia e fala de Galicia", á marxe de estar "moi coidado". "Transmite a Galicia dunha forma moi natural e moi honesta", relatou, antes de explicar como plasma o papel da "cadea" que permite que o prato chegue á mesa.

Tamén reflicte a historia de Nove, que "partiu con esa identidade de grupo de amigos e de compañeiros". Oleiros opina que agora, "aínda que se mantén ese espírito de compartir e de amizade no fondo", toca "evolucionar" e articular "unha especie de decálogo" de como pensa o Grupo.

"QUERÉMONOS E RESPECTÁMONOS"

Nun escenario creativo e con distintas sensibilidades, Olleros subliña o seu rexeitamento aos "rolos personalistas" e incide no fondo de "amizade" e visión compartida da cociña que hai no Grupo Nove e que, como plasma o propio documental, supón unha variable diferencial con respecto a outro "mil" asociacións ou federacións de cociñeiros.

Outro dos nomes máis recoñecidos da cociña galega, Pepe Solla, do restaurante Casa Solla, de Poio (Pontevedra), e tamén integrante do Grupo, defende que, "se de algo se pode estar orgulloso" en Galicia, é que, máis aló de Nove, "todos os cociñeiros quérense moitísimo".

"Ás veces non estamos de acordo, pero querémonos moito porque nos respectamos, admirámonos e somos amigos de verdade. Por que? Porque soubemos domar os nosos egos", indicou Solla, en declaracións a Europa Press.

A clave do documental, a xuízo de Solla, está en que queda "patente" que na cociña galega "estaba a pasar algo" porque, se non se certifica, despois "as memorias son fráxiles". De feito, así animaría aos potenciais espectadores a acudir aos pases de Vigo e A Coruña: "Vide velo para que entendades que pasou, que está a pasar e que vai pasar".

E é que a cociña, ao seu modo de ver, evolucionou "", pero tamén o fixo "o público", que considera o auténtico protagonista na cociña xunto ao produto. "En Galicia cambiamos radicalmente e quen non llo crea é que non se decata do que pasa. Ao meu restaurante vén xente á que facemos experimentar, comer coas mans ou lles pomos cousas súper conceptuais... Somos súper receptivos", reflexiona.

PASES EN VIGO E A CORUÑA

A oportunidade de ver os contrastes da nova cociña e de coñecer aos distintos protagonistas deste documental que en marzo foi galardoado co 'Premio Álvaro Cunqueiro' de xornalismo gastronómico retorna a Galicia neste mes de maio.

Así, o venres 5 e sábado de 6 de maio, ás 20,30 horas, 'Cociñando na fin do mundo' poderase ver no Auditorio Sede Afundación de Policarpo Sanz, en Vigo. Xa o xoves 11 e o venres 12 de maio, o documental viaxará á Coruña, onde tamén se poderá visionar ás 20,30 horas no Auditorio Sede Afundación da cidade herculina.

Os diferentes pases están á venda nas diferentes canles de ATaquilla a un prezo de cinco euros. "É unha película pequena nun mercado reducido. Ter a posibilidade de proxectar estes pases fainos especial ilusión porque pode ser a única posibilidade de velo en gran pantalla", conclúe Baamonde.