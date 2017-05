O portavoz de En Marea, Luís Villares, rectificou este luns e sinalou que ve "pertinente" que Podemos acudise a Xuíces para a Democracia, despois de afirmar que "sobraba" a petición de reunión para que esta asociación asesorase ao partido na moción de censura ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

Luís VIllares (En Marea), en Vigo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios de comunicación este luns en Vigo, coincidindo coa súa participación na marcha polo 1 de maio, Villares aproveitou para "matizar unha cuestión" en relación á moción de censura anunciada polo líder da formación morada, Pablo Iglesias.

Respecto diso, o portavoz de En Marea dixo que avalía "moi positivamente como Podemos diríxese a todos os medios sociais e a todos os interlocutores sociais".

"Primeiro para socializar e expor os motivos da moción de censura e, en segundo lugar, solicitar a información dos colectivos profesionais que saben máis do tema e que están máis informados sobre cales son as necesidades concretamente tamén en materia de xustiza", expuxo.

Nesta liña, valorou, agora, que "dirixirse ás asociacións xudiciais é unha aposta sempre oportuna". "Na medida en que queremos escoitar á cidadanía organizada e queremos escoitar a todos os colectivos sociais", precisou.

ENTREVISTA

Nunha entrevista emitida este domingo na Radio Galega, Villares asegurou que "sobraba" a petición de reunión realizada desde Podemos a Xuíces para a Democracia para que esta asociación asesorase ao partido na moción de censura ao presidente do Goberno.

"As asociacións xudiciais non están para asesorar aos partidos políticos en mocións de censura", explicou, antes de valorar como "previsible" que esta entidade declinase a oferta de reunión.

Precisamente Villares, maxistrado en excedencia desde a súa entrada en política o pasado ano, foi coordinador en Galicia de Xuíces para a Democracia.

"Unha asociación xudicial ten que emitir a súa parecer sobre asuntos que teñan que ver co propio Poder Xudicial. [...] Outra cousa é que Xuíces para a Democracia vaia a asesorar ou compartir un espazo cun partido político", manifestou na entrevista radiofónica.

Con todo, o portavoz orgánico do partido instrumental apoiou a decisión anunciada polo grupo parlamentario de Unidos Podemos --no que se integran os deputados de En Marea no Congreso-- de presentar unha moción de censura contra Rajoy, xa que existen razóns "de carácter estrutural" para realizala máis aló dos casos de corrupción coñecidos nas últimas semanas sobre o suposto financiamento ilegal do PP.