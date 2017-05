A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, lamentou que non haxa "moitas cousas que celebrar" este 1 de maio, cuns datos "en absoluto esperanzadores" no mercado laboral. Xunto a ela, o portavoz parlamentario do partido, Xoaquín Fernández Leiceaga, chamou a cambiar a política económica da Xunta.

Pilar Cancela e Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Coincidindo coa súa participación nunha manifestación polo Día do Traballo en Santiago, Leiceaga sinalou a necesidade de "reivindicar unhas condicións mellores no mercado laboral, tanto en termos de emprego, como de salarios".

En Galicia, segundo subliñou, "boa falta fai", pois a comunidade afronta "enormes dificultades para crear emprego suficiente e estable" e o paro está "a se comportar de maneira moito peor ao resto de España".

Neste contexto, o portavoz dos socialistas galegos na Cámara autonómica pediu "cambiar" a política económica da Xunta "para que o crecemento dea lugar a un emprego estable e de calidade".

CANCELA

Ao seu lado, Cancela lamentou non poder dicir que ía celebrar o 1 de maio "porque non hai moitas cousas que celebrar", cuns últimos datos "en absoluto esperanzadores".

Neste sentido, considerou "un insulto" determinadas expresións de gobernantes como o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e apostou tamén por unha modificación nas medidas que adopta o Executivo galego nos campos económico e laboral.