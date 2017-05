Miles de persoas --unhas 4.000 segundo os convocantes, 1.700 segundo a Policía Local-- manifestáronse na Coruña na mobilización central convocada polos sindicatos UXT e CC.OO. nesta cidade --dentro do marco de protestas en toda Galicia con motivo do Día do Traballo-- para reclamar emprego e políticas que "pensen nas persoas".

Manifestación de UXT e CC.OO. | Fonte: Europa Press

O acto contou coa presenza dos secretarios xerais de UXT Galicia e Comisións Obreiras, José Antonio Gómez e Xosé Manuel Sánchez Aguión, respectivamente, e tamén de representantes políticos, entre eles os deputados de En Marea no Congreso Antón Gómez Reino e Yolanda Díaz, e o do PSOE na citada Cámara Ricardo García Mira.

A mesma mobilización celebrouse noutro oito localidades galegas: Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Ferrol e Viveiro (Lugo).

Baixo a lema 'Non hai escusas', a mobilización partiu da praza da Palloza, en dirección á Delegación do Goberno en Galicia, en demanda de "emprego estable, salarios xustos, pensións dignas e máis protección social".

Así o expuxeron os secretarios xerais de ambos os sindicatos en Galicia, quen, en declaracións aos medios de comunicación, reclamaron a derrogación da reforma laboral aprobada polo PP e cualificaron de "urxente" unha política "que pense nas persoas", que xere emprego e na que paguen máis "os que máis teñen".

POLÍTICAS PARA UNHA MINORÍA

En concreto, Xosé Manuel Sánchez Aguión manifestou que esta xornada debe ser "un día de orgullo da clase obreira". En coincidencia coa lema das protestas, dixo que non hai "escusas" para que as cifras macroeconómicas revertan no resto da cidadanía.

"A tan cacareada saída da recesión, que non da crise, non se está notando nas familias", expuxo o dirixente de CC.OO. En concreto, cualificou de "desoladores" os datos da EPA. Deles, dixo que "reflicten ou que nos amenten ou que se está facendo unha política que serve a unha minoría".

Por outra banda, volveu a denunciar que a contratación é, na súa maioría, "temporal". "Son contratos lixo, dun día a un ano como máximo de duración". Por todo iso, esixiu de forma "urxente" unha política" que pense nas persoas.

ACORDO NA NEGOCIACIÓN

En coincidencia coas proclamas escoitadas durante a mobilización, entre elas reclamando traballo "estable" ou "contra o paro, loita obreira", o secretario xeral de UXT en Galicia apelou á "maioría parlamentaria" para lograr que se derrogue a reforma laboral. "Poida que haxa recuperación en termos macroeconómicos, pero iso non chega ás familias", expuxo.

En particular, denunciou "os baixos salarios e as pensións ridículas". "O conxunto da sociedade é cada día máis pobre", recalcou. Por este motivo, Gómez manifestou que "non queda máis camiño que a mobilización sostida no tempo".

Por outra banda, nunha protesta na que se escoitou tamén algunha proclama pedindo a "ilegalización" do PP, instou aos empresarios a sentar a negociar para lograr un acordo interconfederal en materia de negociación colectiva. Neste sentido, considerou que debe chegarse a acordos para avanzar nunha contratación "indefinida" e en salarios "xustos" para os traballadores.