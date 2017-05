(AV)1 de maio.- Varios miles de persoas participan nas manifestacións da CIG, que anima a ir a folga xeral

Varios miles de persoas --en Vigo, unhas 10.000 segundo a Policía Local e unhas 15.000 segundo a organización-- participaron este luns nas manifestacións que a Confederación Intersindical Galega (CIG) convocou este Primeiro de Maio, onde animou a ir a folga xeral para esixir a derrogación das reformas laborais e a recuperación dos dereitos perdidos dos traballadores.

Manifestación da CIG en Vigo este 1 de maio | Fonte: Europa Press

A manifestación foi convocada nas principais cidades galegas e a central, en Vigo, saíu sobre as 12,00 horas deste luns do cruzamento entre Urzáiz e A Dobrada. Contou coa participación da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón; o portavoz de En Marea, Luís Villares; o histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras e o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, entre outros.

No seu discurso final, Seixo denunciou o "ataque" aos dereitos e intereses dos traballadores por parte do capital e as políticas "antisociais e antiobreras promovidas polos gobernos españois" do PSOE e do PP; e chamou aos diferentes grupos da oposición no Parlamento a "aproveitar" que o PP xa non ten maioría absoluta para "derrogar e tirar abaixo toda esa lexislación regresiva".

"Denunciamos a actitude das centrais sindicais CC.OO. e UXT de entreguismo e colaboración co poder, que supuxo desmovilizar á clase traballadora e a perda de dereitos", subliñou, antes de engadir que "é necesario" convocar folga xeral. "Aquí sería realmente exitosa", advertiu.

Estas palabras foron acollidas polos participantes na mobilización con aplausos e ao berro de "folga xeral, folga xeral" --"folga xeral, folga xeral"--.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)