O deputado de En Marea no Congreso Antón Gómez-Reino apelou a que a moción de censura anunciada por Unidos Podemos contra o Goberno de Mariano Rajoy sexa a do "movemento cívico indignado".

A cabeza de lista de En Marea ao Congreso pola Coruña, Antón Gómez-Reino | Fonte: Europa Press

Para iso, en declaracións aos xornalistas, coincidindo coa súa presenza nas mobilizacións do Primeiro de Maio, manifestou que este martes iniciarán unha rolda de contactos, primeiro cos sindicatos en Santiago, á que seguirá outras con entidades e organizacións do tecido social galego.

Sobre a moción de censura, Gómez-Reino dixo que a súa presentación é "un imperativo ético e cívico". "Non é unha moción de censura de fogueo", expuxo o deputado de En Marea, quen instou ao PSOE, a Cidadáns e ao PNV a "deixar de soster o goberno da corrupción".

Respecto diso, dixo que "cada ano se van máis de 60.000 millóns por non ter unha política fiscal adecuada e máis de 90.000 millóns en diferentes mecanismos de corrupción", como exemplos para xustificar a presentación da moción.

Noutra orde de cousas, e coincidindo coa xornada de protestas no Día do Traballo, alertou de que os Orzamentos Xerais do Estado "non van mitigar a brecha social existente" e que, con eles, "continuarase na senda de non crear emprego de calidade".