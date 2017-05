Máis de 30.000 persoas saen a rúa en Galicia para reclamar empleos e salarios dignos

Varios miles de persoas, máis de 30.000 segundo os cálculos das distintas centrais sindicais, saíron á rúa este luns, 1º de maio en distintas manifestacións que percorreron as principais cidades galegas para demandar empleos e salarios dignos.



En Vigo, unhas 10.000 segundo a Policía Local e unhas 15.000 segundo a organización-- participaron na marcha que a Confederación Intersindical Galega (CIG) convocou este Primeiro de Maio, onde animou a ir a folga xeral para esixir a derrogación das reformas laborais e a recuperación dos dereitos perdidos dos traballadores.



Pola súa banda, unhas 4.000 segundo os convocantes, 1.700 segundo a Policía Local, manifestáronse na Coruña na mobilización central convocada polos sindicatos UXT e CC.OO. nesta cidade --dentro do marco de protestas en toda Galicia con motivo do Día do Traballo-- para reclamar emprego e políticas que "pensen nas persoas". Tamén noutras cidades galegos tiveron lugar protestas que sumaron a varios miles de persoas.



A Coruña



O acto da Coruña contou coa presenza dos secretarios xerais de UXT Galicia e Comisións Obreiras, José Antonio Gómez e Xosé Manuel Sánchez Aguión, respectivamente, e tamén de representantes políticos, entre eles os deputados de En Marea no Congreso Antón Gómez Reino e Yolanda Díaz, e o do PSOE na citada Cámara Ricardo García Mira.



A mesma mobilización celebrouse noutro oito localidades galegas: Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Ferrol e Viveiro (Lugo).



Baixo a lema 'Non hai escusas', a mobilización partiu da praza da Palloza, en dirección á Delegación do Goberno en Galicia, en demanda de "emprego estable, salarios xustos, pensións dignas e máis protección social".



Así o expuxeron os secretarios xerais de ambos os sindicatos en Galicia, quen, en declaracións aos medios de comunicación, reclamaron a derrogación da reforma laboral aprobada polo PP e cualificaron de "urxente" unha política "que pense nas persoas", que xere emprego e na que paguen máis "os que máis teñen".



Vigo



Por outra banda, a CIG convocou manifestación nas principais cidades galegas e a central, en Vigo, saíu sobre as 12,00 horas deste luns do cruzamento entre Urzáiz e A Dobrada. Contou coa participación da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón; o portavoz de En Marea, Luís Villares; o histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras e o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, entre outros.



No seu discurso final, Seixo denunciou o "ataque" aos dereitos e intereses dos traballadores por parte do capital e as políticas "antisociais e antiobreras promovidas polos gobernos españois" do PSOE e do PP; e chamou aos diferentes grupos da oposición no Parlamento a "aproveitar" que o PP xa non ten maioría absoluta para "derrogar e tirar abaixo toda esa lexislación regresiva".



"Denunciamos a actitude das centrais sindicais CC.OO. e UXT de entreguismo e colaboración co poder, que supuxo desmovilizar á clase traballadora e a perda de dereitos", subliñou, antes de engadir que "é necesario" convocar folga xeral. "Aquí sería realmente exitosa", advertiu. Estas palabras foron acollidas polos participantes na mobilización con aplausos e ao berro de "folga xeral, folga xeral" --"folga xeral, folga xeral"--.

Manifestación de UXT e CC.OO.

Outra protesta en Vigo

Por outra banda, as rúas do centro de Vigo acolleron tamén a manifestación conxunta de seis sindicatos alternativos --a CUT, STEG, CXT, SAGAP, S.E., e SF-Internacional-- baixo a lema 'Pan, traballo, teito e igualdade'.