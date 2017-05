A RAG convoca un concurso escolar para impulsar o Día das Letras

Primavera das Letras (primaveradasletras.gal), o proxecto web da Real Academia Galega dirixido aos nenos e nenas de ata 12 anos, pon en marcha o certame “Contádenos o voso Día das Letras”, un novo espazo de participación aberto a todos os centros escolares de Galicia de infantil e primaria para que amosen como celebran o 17 de maio dedicado a Carlos Casares.



As iniciativas que concursen serán compartidas en primaveradasletras.gal, onde xa están dispoñibles en aberto dezasete actividades interactivas, fichas didácticas e fichas para colorear arredor da vida e da obra de Casares.



Segundo informa a RAG nun comunicado, cada centro poderá participar co proxecto ou proxectos que desexe, tanto con aqueles que poidan implicar o conxunto da comunidade escolar coma con outros de aula, curso, etapa etc. Os centros deben enviar a/s ligazón/s correspondentes á/s súa/s iniciativa/s ao correo electrónico contacto@primaveradasletras.gal. Se non contan con páxina web ou blog, poden remitir o material a este mesmo enderezo electrónico.



O prazo de recepción permanecerá aberto durante toda a primavera, ata o vindeiro 21 de xuño de 2017. O sorteo de libros entre os participantes realizarase á volta das vacacións escolares do verán. As bases do concurso poden consultarse en http://primaveradasletras.gal/certame-contadenos-o-voso-dias-das-letras/.



Máis actividades interactivas



A través de Primavera das Letras, o profesorado de infantil e primaria, os pais e nais e os propios nenos e nenas poden acceder a propostas didácticas para se mergullar no universo literario e vital do protagonista do Día das Letras Galegas. O proxecto web naceu en 2016 procurando un enfoque interdisciplinario que permita traballar non só aspectos lingüísticos e literarios, senón tamén contidos e competencias de coñecemento do medio natural e social, historia ou educación artística empregando como eixes a vida e a obra da persoa homenaxeada. Tras a estrea centrada en Manuel María, este ano Primavera das Letras reforza a oferta de actividades de carácter interactivo e ofrece unha ducia deste tipo.

Carlos Casares | Fonte: RAG.