A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, considerou "inmoral" que no PP "pregoen unha saída da crise cando miles de traballadores seguen en paro e en situación de precariedade" e reclamou que a Xunta "non financie precariedade" e cambie a lei para que os contratos en prácticas teñan como pouco un salario equivalente ao mínimo interprofesional.

Así o reclamou este luns antes de participar na manifestación que a CIG convocou polo Primeiro de Maio en Vigo, onde a nacionalista esixiu "que a Xunta non financie precariedade con gasto público", ante o que propuxo, por exemplo, rescindir convenios con empresas que contraten con ETTs ou limitar subcontratas que "están a arrasar os dereitos dos traballadores".

Así mesmo, expuxo unha modificación legal para que os contratos en prácticas teñan un salario, como mínimo, "equivalente ao mínimo interprofesional"; todo isto co obxectivo de que "neste país non se produza man de obra barata".

Neste marco, criticou que "despois dunha profunda crise económica que se utilizou de escusa para roubar dereitos e precarizar cada vez máis as relacións laborais, hoxe --hai-- unha situación moi preocupante" en Galicia. Por iso, sostivo que é "inmoral que Feijóo e Rajoy pregoen unha saída da crise cando miles de miles de traballadores seguen en paro, e con precariedade".

Hai "un panorama moi preocupante no noso país", subliñou, o que argumentou en que "o primeiro trimestre deste ano sáldase con 16.000 empregos destruídos en Galicia, e hai 132.000 persoas en Galicia que viven en situación de pobreza severa"; ao que se suma, dixo, que "un escándalo como a corrupción campa polo PP sen que se tome ningún tipo de medida".

DERROGAR As REFORMAS LABORAIS

A colación diso, cuestionou "como é posible que, estando o PP en minoría, o resto de forzas políticas non son capaces de acordar, como mínimo, derrogar as reformas laborais". "É unha pregunta que require unha resposta, porque é a pregunta que se fan miles de persoas que no seu día a día ven como esa saída da crise non chega para eles", apuntou.

"Desde o BNG temos moi claro que hai que derrogar estas reformas; non pode pasar nin un minuto máis con leis que rouban dereitos aos traballadores", finalizou.