(AM)1 de maio.- Varios miles de persoas participan nas manifestacións da CIG, que anima a ir a folga xeral

Varios miles de persoas --en Vigo unhas 10.000 segundo a Policía Local e unhas 15.000 segundo a organización-- participaron este luns nas manifestacións que a CIG convocou este Primeiro de Maio, onde animou a ir a folga xeral para esixir a derrogación das reformas laborais e a recuperación dos dereitos perdidos dos traballadores.

Manifestación da CIG en Vigo este 1 de maio | Fonte: Europa Press

A manifestación foi convocada nas principais cidades galegas e a central, en Vigo, saíu sobre as 12,00 horas deste luns do cruzamento entre Urzáiz e A Dobrada, na que participaron a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón; o portavoz de En Marea, Luís Villares; o histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras e o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, entre outros.

No seu discurso final, Seixo denunciou o "ataque" aos dereitos e intereses dos traballadores por parte do capital e as políticas "antisociais e antiobreras promovidas polos gobernos españois" do PSOE e do PP; e chamou aos diferentes grupos da oposición no Parlamento a "aproveitar" que o PP xa non ten maioría absoluta para "derrogar e tirar abaixo toda esa lexislación regresiva".

"Denunciamos a actitude das centrais sindicais CC.OO. e UXT de entreguismo e colaboración co poder, que supuxo desmovilizar á clase traballadora e a perda de dereitos", subliñou tamén, antes de engadir que "é necesario" convocar folga xeral. "Aquí sería realmente exitosa", advertiu.

Estas palabras foron acollidas polos participantes na mobilización con aplausos e ao berro de "folga xeral, folga xeral". Así mesmo, durante a marcha escoitáronse outras lemas como "quen recorta e privatiza, ten as contas en Suíza"; "Feijóo, cacique, Galicia vai a pique"; "dereitos conquistados non poden ser roubados"; e "así, así, nin un paso atrás, folga, folga, folga xeral".

Ademais da mobilización central en Vigo, a convocatoria da CIG fixo saír á rúa a outros miles de persoas nas outras grandes cidades galegas, como na Coruña, onde se citaron unhas 4.000 persoas, en Pontevedra 1.500 participantes, no Salnés outros 500, tanto en Vilagarcía como en Cee 300, e na Estrada 125, segundo datos achegados polo sindicato.

DERROGAR AS REFORMAS O FOLGA XERAL

Seixo denunciou a "precarización" e os "recortes enormes en materia de dereitos" como consecuencia das políticas do PSOE e o PP, e pediu ás forzas políticas da oposición que "aproveiten" que o Partido Popular non ten maioría nas Cortes, para tentar derrogar as reformas laborais.

"Lamentablemente os teóricos partidos da oposición e da esquerda no Parlamento español parece que viven máis pendentes da política de mercadotecnia e procesos electorais que de tirar abaixo esas contrarreformas e facer políticas reais ao servizo da clase traballadora", censurou o portavoz.

Neste contexto, considerou que, "dadas as circunstancias", é necesario seguir chamando á mobilización social para tratar que os partidos da oposición "cambien de actitude". En caso contrario, remarcou que "hai condicións obxectivas para ir a folga xeral".

Sobre iso, apuntou que se trata dunha responsabilidade das centrais sindicais, "aínda que lamentablemente hainas que miran para outro lado e están máis preocupadas de non molestar moito ao poder e conseguir certos favores, que de conseguir cousas en beneficio da clase traballadora", mantivo, en referencia velada a CC.OO. e UXT, aos que si aludiu directamente no seu discurso final.