A Deputación da Coruña organiza un debate sobre o 'Brexit' e retos da UE

O centro oficial de información da Comisión Europea, 'Europe Direct A Coruña', dependente da Deputación da Coruña, organiza un debate sobre as oportunidades e ameazas da Unión Europea, entre elas o 'Brexit', informa a Deputación.

O encontro celebrarase este xoves no Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela, entre as 18,00 e as 20,00 horas, e estará aberto ao público en xeral.

Julio Sequeiros, membro da Rede Team Europe, será o encargado de moderar o debate que contará coas intervencións da europarlamentaria Lida Senra, o catedrático e investigador na Universidade de Santiago de Compostela (USC) José Luís Mascareñas e o responsable de calidade de Sword Health, Mariana Neto.

No encontro trataranse temas como o 'Brexit', o euroescepticismo, os populismos e a inmigración. Así mesmo, falarase "sobre o futuro de Europa e as distintas oportunidades que se ofrecen para traballar, estudar e vivir nos 28 países da Unión Europea", precisa a institución provincial.