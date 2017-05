O Centro de Investigación Forestal de Lourizán, dependente da Consellería de Medio Rural, desenvolve unha investigación sobre o porco celta en colaboración con organismos de Asturias e País Vasco.

Proxecto sobre o porco celta | Fonte: Europa Press

Segundo informa a consellería, estes entes pretenden descubrir cal é a carga gandeira ideal para maximizar a produción cuns efectos ambientais sobre a contorna "asumibles".

A coordinación do proxecto corre a cargo do centro de Medio Rural pero tamén colaboran a Escola Politécnica Superior de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, o Servizo Rexional de Investigación e Desenvolvemento Agroalimentario (Serida) de Asturias e o Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrario (Neiker) de Derio.

Responsables de todos estes centros reuníronse en Lourizán para compartir as actividades xa realizadas e revisar conxuntamente os resultados, xa que este proxecto comezou o 1 de xaneiro de 2016.

Na cita sinaláronse os obxectivos e as publicacións conxuntas previstas no futuro. Enmarcado neste encontro de colaboración, os investigadores desprazáronse ao concello de Rois para ver o ensaio práctico instalado no monte veciñal da Cubela, Cudimonte e Rois.

A través deste traballo e con este catro equipos de investigación preténdese coñecer o efecto que as piaras en réxime extensivo, as habituais no porco celta, teñen sobre o medio ambiente e comparalas cos réximes semiextensivos e tamén as razas autóctonas coas híbridas.

MECÁNICA DO ESTUDO

O estudo leva por título a sustentabilidade de sistemas silvopastorales de frondosas caducifolias iberoatlánticas con razas autóctonas de porco en réxime extensivo.

Inclúe cinco ensaios situados en robledales e soutos repartidos no tres comunidades autónomas implicadas. O obxectivo global é implementar sistemas silvopastorais con razas autóctonas de porcino de alta calidade de carne en réxime de explotación extensivo e cun aproveitamento final de froito para a alimentación animal.

Preténdese ademais incrementar o uso múltiple do territorio coa mellora da rendibilidade destas plantacións, tendo en conta aspectos ambientais.

Para iso, estudaranse valores como a biodiversidade da flora vascular, o arboledo adulto, os danos causados polos animais, a rexeneración das especies arbóreas, a fertilidade e a compactación.

Tamén se analizará o ciclo do carbono e saúde do chan, a biomasa de sotobosque, as herbas e a produción de froitos (castañas, landras), así como a sanidade animal e a influencia da nutrición en extensivo na produción das diferentes razas do tronco celta, entre outras cuestións. A investigación está previsto que finalice a finais de 2018.