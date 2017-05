O Concello da Coruña organiza varias actividades literarias con motivo do Día das Letras Galegas

O Concello da Coruña organizará este mes de maio distintas actividades con motivo da celebración, o 17 de maio, do Día das Letras Galegas, unha efeméride que este ano se dedica ao escritor Carlos Casares.

En concreto, segundo informa nun comunicado, as bibliotecas municipais organizarán concertos, unha ruta literaria pola cidade e unha xornada sobre pequenas editoriais.

Así, este venres terá lugar, na biblioteca do Centro Ágora, a xornada 'Ramalletes literarios', unha iniciativa que ten como obxectivo "pór en valor" a conmemoración do Día das Letras Galegas "e o traballo que fan as pequenas casas editoriais".

Outra das actividades que terá lugar esta semana, e cuxo prazo de inscrición xa está aberto, é a ruta literaria 'En feminino', unha proposta na que a escritora Mercedes Queixas convida os veciños a percorrer distintas rúas que levan nome de muller.