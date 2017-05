A subida das temperaturas, protagonista da xornada deste martes na Península e en Baleares

As temperaturas irán en ascenso este martes 2 de maio na Península e en Baleares, unha subida que será localmente notable en Galicia, en Estremadura e en ambas as mesetas, segundo a previsión da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Termómetro 25ºC | Fonte: Europa Press

Deste xeito, as máximas chegarán aos 26ºC nas capitais de provincia de Badaxoz, Lleida, Granada e Sevilla, mentres que alcanzarán os 25ºC en Cáceres, Murcia e Ourense. En cambio, as temperaturas máximas máis baixas deste martes espéranse en Santander (16ºC) e en Huelva (15ºC).

Así, o organismo estatal espera que no País Vasco, o norte de Navarra e o Pirineo occidental o ceo preséntese nubrado con precipitacións, que irán remitindo polo oeste, mentres se estenden ao resto da área pirenaica.

Neste sentido, o AEMET non descarta algunha precipitación débil en Cantabria, o alto Ebro, o extremo norte de Aragón e de Cataluña e o norte das Illas Canarias de máis relevo.

Tamén se espera ceo nubrado ou con intervalos nubrados no resto do extremo norte peninsular, o leste de Castela e León, os sistemas Central e Ibérico, estendéndose a nebulosidade durante o día ao resto do cuadrante nordeste peninsular, mentres tende a pouco nubrado polo oeste. Haberá ademais intervalos nubrados ao principio no Estreito e o resto de Canarias, e predominio de ceo pouco nubrado no resto do país.

Os ventos soprarán de compoñente norte en Canarias, de compoñente oeste no litoral cantábrico, de levante no litoral andaluz, e de compoñente sur no resto do litoral mediterráneo, con intervalos de forte no Estreito.