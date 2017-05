A Comisión Islámica de España (CIE) pediu ao Goberno e ás comunidades autónomas que se impartan clases de relixión musulmá nos institutos de Secundaria para que os mozos de 12 a 16 anos coñezan o verdadeiro Islam e non busquen outras "propostas", previndo así unha posible radicalización.

"Creo que á idade de 12 a 16 anos é moi importante que teñan unha formación adecuada relixiosamente falando para que non teñan ningunha proposta de ninguén senón do que estamos a ofrecer que é a auténtica relixión islámica", subliñou o presidente da CIE, Riay Tatary, en declaracións a Europa Press. Por iso, veñen reivindicando que se impartan clases de Relixión islámica en Secundaria.

Tatary indicou que é mellor "previr que curar" en relación a unha posible radicalización de mozas a través de Internet ou outras vías e subliñou que se os propios musulmáns non dan "a alternativa correcta" nas aulas --é a propia CIE a que dá a súa conformidade aos profesores desta materia e aos libros--, os rapaces "buscarán calquera cousa".

Esta petición sobre as clases de relixión musulmá en Secundaria expuxérona o pasado mes de marzo durante unha reunión con representantes do Ministerio de Educación e de Xustiza. Fontes de Educación indicaron a Europa Press que escoitaron ao presidente da CIE pero precisaron que non vai cambiar nada de face ao próximo curso.

Segundo o Estudo Demográfico da Poboación Musulmá, publicado pola Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) e o Observatorio Andalusí, publicado o pasado mes de febreiro de 2017, en España hai 290.110 alumnos musulmáns dos cales uns 275.000 non reciben clase de relixión islámica (o 95%).

Actualmente, segundo indican os autores do informe, só aténdese unha demanda básica, na etapa de Educación primaria, de clases de Relixión Islámica nas autonomías de Andalucía, Aragón, Canarias, Castela e León, Ceuta, Euskadi, Madrid e Melilla. Ademais, están en conversas con Asturias, Galicia e Estremadura.

Aínda que, do estudo da densidade do alumnado por centros públicos de Primaria e Secundaria, despréndese que tamén podería haber demanda de alumnado e por tanto contratación de profesorado atendendo os cocientes de alumnos e centros en Baleares, Cataluña, A Rioxa, Murcia, Valenciana, e na provincia de Toledo (Castela-A Mancha).

CAMPAÑA DIRIXIDA AOS PAIS

Neste contexto, a Comisión Islámica de España lanzou no mes de febreiro unha campaña a favor do ensino relixioso pola que fai un chamamento aos pais de alumnos musulmáns para que pidan por escrito no colexio dos seus fillos a clase de relixión islámica porque é o seu "dereito".

"Mentres non exista unha petición dos pais para que os seus fillos reciban esta educación, non será posible pór en marcha o ensino da relixión islámica nos centros", subliña Tatary.

A Comisión Islámica lembra aos pais que o exercicio deste dereito depende da demanda da educación islámica expresada polos proxenitores ou titores. Precisamente, denuncia que nos pasados anos foi esta falta de demanda a que utilizaron algúns sectores para "negar" as clases de relixión islámica aos estudantes desta confesión.

Desde que lanzaron a campaña e tras os seus últimos contactos con algunhas comunidades autónomas, Tatary asegurou que observa "unha certa sensibilidade" aínda que precisa que algunhas nin sequera contestaron á súa demanda.

No Acordo de Cooperación do Estado coa Comisión Islámica de España asinado en 1992, garántese aos alumnos musulmáns o "dereito a recibir ensino relixioso islámica nos centros docentes públicos e privados concertados" nos niveis de educación "infantil, primaria e secundaria".