A Mostra Internacional de Teatro Universitario de Vigo abre as súas funcións este martes con 'A marquesa Rosalinda'

A Mostra Internacional de Teatro Universitario de Vigo (Miteu) abrirá este martes as súas funcións programadas co espectáculo 'A marquesa Rosalinda', de Ramón María do Valle Inclán, que será interpretada pola Compañía de Teatro da Universidade Carlos III de Madrid.

Mostra de Teatro UVigo | Fonte: Europa Press

A obra, cun elenco de 16 actores e dirixida por Abel González Melo, combina a tradición da 'Commedia dell'Arte' e o teatro de estilo cortesán. A función terá lugar ás 20,30 horas deste martes no Auditorio do Concello de Vigo, onde a entrada será libre e gratuíta ata completar aforamento.

'A marquesa Rosalinda' conta a historia da propia marquesa, que está farta do seu marido, o Marqués Don Froilán, moito maior que ela, e cae rendida aos encantos de Arlequín. Ao decatarse, o Marqués encarga a dous bandidos que lle dean "un bo susto" ao home.