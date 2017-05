Nava Castro reivindica o potencial como destino enoturístico na Feira do viño do Ribeiro (Ourense)

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o xefe territorial da Consellería de Medio Rural, Iago Borrajo, asistiron este luns á LIV Feira do Viño do Ribeiro, que se celebrou este fin de semana en Ribadavia (Ourense), para facer entrega dos premios da cata popular realizada no marco deste evento.

Durante o acto, Nava Castro destacou o gran potencial enoturístico do territorio do Ribeiro, en particular, e de Galicia, en xeral, así como a importancia de seguir traballando pola mellora da calidade e a excelencia co obxecto de satisfacer as demandas dun público cada vez máis esixente.

A responsable de Turismo da Xunta referiuse a a importancia do turismo enológico e a súa vinculación coa gastronomía, co patrimonio, coa cultura e coa tradición que rodea ao mundo do viño.

"Todo este conxunto consegue que o feito de probar novos viños e visitar os territorios nos que se producen estea a se converter nunha tipoloxía turística cun auxe significativo", afirmou.