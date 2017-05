Un edificio da antiga policía política de Salazar, sede da nova eurocidade Monção-Salvaterra do Miño

Un antigo edificio da PIDE, a Policía política do réxime de Salazar en Portugal, é xa, desde hai unha semana, a sede da eurocidade de Monção e Salvaterra do Miño, para potenciar as relacións entre as dúas localidades fronteirizas.



“Símbolo de opressão e repressão durante o Estado Novo, o imóvel onde funcionaram serviços da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) e que também já foi café assumir-se-á, a partir de agora, como ponto de partida para o reforço de atividades conjuntas entre as duas localidades vizinhas, unidas pelo rio Minho”,apuntou o Goberno portugués nun comunicado. O edificio que agora vai servir da sede á eurocidade luso-galaica foi reabilitado en 2012 no ámbito da terceira fase da ecopista do río Miño e foi inaugurado este 1º de maio.



Nesta mesma liña, a Cámara municipal de Monção, tamén cre que esta sede supón "umha etapa no proceso de geminação das dúas localidades vecinhas". Este proceso de unión comezou en 2015, logo da conmemoración dos 20 anos da ponte internacional que une aos dous municipios transfronteirizos, coa sinatura dun protocolo que formalizou a creación da terceira eurocidade entre o Norte de Portugal e de gAlicia.



Precisamente, aquela ponte sobre o río Miño foi foi inaugurada o día 29 de marzo de 1995 para potenciar as relacións culturais, sociais, deportivas e o intercambio económico entre as dúas localidades veciñas. Por iso, entre os obxectivos desta nova eurocidade estará o de potenciar a enoloxia e a gastronomia locais, e promover o desenvolvemento do turismo, a través da creación de rutas turísticas conxuntas, como as rutas fluviais, a ecopista Salvaterra/Monção/Valença e fomentar intercambios culturais e deportivos.



A nova eurocidade privilexia tamén o empreendedorismo transfronteirizo, o intercambio deportivo, cultural e educativo,así como partillar equipamentos colectivos, como piscina, biblioteca e museos. Outra das finalidades do acordo prevé a formalización de "candidaturas conxuntas a programas comunitarios de apoio para zonas de fronteira, garantindo proxectos comúns dirixidos para a melloría da calidade de vida das persoas desta rexión transfronteiriza".



Trátase da segunda eurocidade entre municipios do distrito de Viana do Castelo e de Galicia, despois de Valença e Tui, e a terceira entre o Norte de Portugal e Galicia, tras Chaves e Verin. Alén da sede da eurocidade tamén se restaurará un antigo edificio da Garda Fiscal que servirá de sede da Asociación Transfronteiriza de Educación Ambiental (ATEARAIA).

Antigo centro da PIDE, a policía de Salazar, hoxe sede da eurocidade Monçao-Salvaterra | Fonte: comarcasenrede.com