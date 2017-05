A Coruña inaugura este martes unha exposición coa obra de 68 artistas de banda deseñada

A Casa da Cultura Salvador de Madariaga inaugura este martes a exposición 'Panorama dá BD galega' que recolle a obra de 68 artistas de banda deseñada.

O alcalde herculino, Xulio Ferreiro, e o concelleiro de Culturas, José Manuel Sande, asistirán, ás 20,00 horas, ao acto de apertura da mostra que, por vez primeira, celebrarase fóra da programación de 'Viñetas desde ou Atlántico'.

Na mostra ofrécese unha revisión da produción gráfica destes artistas. Ata agora, esta proposta integrábase na exposición do Salón do Cómic, "pero, co obxectivo de dala a coñecer e difundir as propostas que se están realizando, optouse por desvinculala temporalmente" da citada proposta expositiva, explica o goberno municipal.

Con Jano Viñuela como comisario, a iniciativa ofrecerá dúas obras de cada un dos 68 autores que forman parte da mesma e que teñen vinculación con Galicia.