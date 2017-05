O Corredor do Morrazo pechará ao tráfico durante tres horas este martes para facer novas voaduras no tramo I

A Xunta fará un novo corte puntual de tráfico este martes no Corredor do Morrazo (Pontevedra), concretamente entre os quilómetros cero e seis, entre Rande e a ligazón de Meira, para garantir a seguridade de usuarios e traballadores mentres realiza voaduras no treito I.

Corredor do Morrazo | Fonte: Europa Press

A previsión é que o corte se prolongue de 16,00 a 19,00 horas --aínda que tratarán de acurtar a duración--, e entre tanto o tráfico desviarase en sentido Vigo pola ligazón de Meira-Marín pola estrada EP-1102 ata a PO-551, e en sentido Cangas na ligazón de Rande pola PO-551.

Estas obras, que supoñen un investimento total de 54 millóns, enmárcanse no proxecto de conversión do corredor en autovía. Trátase de "a maior obra viaria" que ten a Xunta actualmente en execución, cos tramos I e II en obras, e o III en proceso de contratación.