Tribunais.- Piden máis de 7 anos de cárcere para un veciño de Vilagarcía por tráfico de drogas, ameazas e outros delitos

A Fiscalía reclama penas que suman máis de 7 anos e medio de cárcere para E.M.G., un veciño de Vilagarcía de Arousa acusado de tráfico de drogas, ameazas, receptación e tenencia ilícita de armas, que será xulgado este martes na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Segundo o escrito de acusación pública, E.M.G. estableceu unha discusión con outro home na madrugada do 23 de abril de 2016, nun bar de Vilagarcía de Arousa. O acusado ameazou ao outro home con "pegarlle un tiro na cabeza" e, de feito, abandonou o local para volver aparecer, tempo máis tarde, armado cun revolver RG 230 do calibre 22.

Entre varias persoas que se atopaban no bar conseguiron inmobilizalo e sacalo á vía pública, onde o acusado chegou a efectuar un disparo ao aire. Ao lugar acudiron efectivos da Policía Nacional, que detiveron ao home e interviñéronlle, ademais da arma (para a que non tiña licenza nin guía de pertenza), 6 cartuchos e 13 bolsitas de plástico termoselladas que contiñan cocaína.

No rexistro do domicilio do detido, a Policía incautouse de varios envoltorios de cocaína (en total case 200 gramos), catro balanzas de precisión, sustancia de corte, un caderno con anotacións e recortes de bolsas de plástico. Así mesmo, localizáronse 26 reloxos e numerosas xoias de muller, así como catro navegadores electrónicos, todo iso procedente de delitos contra a propiedade.

Por estes feitos, a Fiscalía acusa a E.M.G. dun delito de ameazas, outro de tráfico de drogas, outro de tenencia ilícita de armas e un de receptación. Para el pide penas que suman 7 anos e 7 meses de prisión, ademais do pago dunha multa de case 6.500 euros.