Oitava para Santiago, primeira para Poio

Santiago Futsal e Poio Pescamar proclamáronse campións da 26ª edición da Copa Galicia disputada este luns no pavillón municipal dos Deportes de Pontevedra. O equipo compostelán venceu 4-1 a Pescados Rubén Burela e revalidou o título coa súa oitava Copa, mentres que o equipo pontevedrés, que actuaba como anfitrión, venceu 2-1 a Ourense Envialia e sumou deste xeito o primeiro título oficial da súa historia. A secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, entregou os trofesos aos equipos participantes.

As xogadoras do Poio Pescamar celebran a súa primeira Copa Galicia. | Fonte: Cristina Saiz (pontevedraviva.com)

Santiago 4 – Burela 1: Santiago Futsal pechou unha brillante campaña, na que lograron a permanencia na penúltima xornada de Liga, cun novo título da Copa Galicia. É o equipo con máis Copas, tras estrearse no 2006, tras catro títulos consecutivos entre 2009 e 2012, a do 2014, e agora 2016 e 2017. Os de Santi Valladares contaron coa vantaxe de marcar xa no minuto 2 de partido, o primeiro gol de Juanjo Catela, e co marcador favorábel, controlaron o choque e obrigaron a Burela a xogar a remolque. Malia a intensidade e a disputa, o 1-0 non se moveu antes do descanso. De novo Catela marcou no arrinque do segundo tempo, pero Antoñito devolveu a emoción á final co 2-1 tan só un minuto despois. O 3-1 foi obra de Pablo Mel no minuto 29, e axiña Catela sentenciou co 4-1 definitivo. Os burelaos tentaron meterse de novo no partido con xogo de cinco, pero Santiago defendeu ben a súa portaría, e incluso tiveron varias opcións para marcar dende campo propio coa portaría baleira. Ao final, contundente 4-1.

Poio Pescamar 2 – Ourense Envialia 1: sufrindo ata o final e despois dun partido vibrante, intenso e igualado, Poio Pescamar sumou a súa primeira Copa Galicia, o primeiro título oficial da súa historia, tras vencer na final 2-1 a Ourense Envialia, unha vitoria festexada pola afección vermella no Municipal dos Deportes de Pontevedra. Tralo 0-0 ao descanso, os goles chegaron no segundo tempo. Avisou Ceci nunha falta afastada, e na seguinte que tivo o Poio Pescamar, Patri Corral, dende os 9 metros, abriu o marcador cun gran lanzamento. 1-0 a 12 minutos do final. Asumiu riscos o cadro ourensán en busca do empate e así, nunha contra levada con rapidez por Jenny pola esquerda, chegaría o 2-0, obra de Jessi con apenas cinco minutos por disputar. Ourense apostou polo xogo de cinco e puido chegar a sentenza do Poio, pero a pouco máis de tres minutos Sara Moreno acurtou distancias dando paso a un final de infarto. Ceci errou un dobre penalti a 25 segundos, pero o 2-1 foi definitivo.