Este ano, coa lema 'Lletres, femenín plural', réndese homenaxe ao labor creativo das mulleres na literatura en asturiano segundo indica a Xunta Xeral en nota de prensa.

38ª Edición Da Selmana De Lles Lletres Asturianes | Fonte: Europa Press

O Parlamento ofrecerá a retransmisión en directo da sesión da súa páxina web e proporcionará o sinal corporativo da lectura pública de relatos en asturiano.

A Selmana de lles Lletres é unha das citas culturais máis importantes do ano no Principado, tanto polo seu carácter simbólico como pola súa contribución á divulgación de autores asturianos en distintos xéneros, como a narrativa, a poesía ou o teatro. Organizada pola Consellería de Educación e Cultura do Goberno do Principado, desde o pasado 27 de abril e ata o 9 de maio, programáronse unha vintena de actividades de todo tipo (presentacións de libros, lecturas públicas, certames literarios, encontros escolares, entregas de premios, visitas guiadas, concertos, representacións teatrais) en sete concellos asturianos e en Madrid, concibidos para homenaxear a literatura e a música en asturiano e en galego-asturiano.

Neste mesmo martes a Xunta Xeral do Principado ofrecerá visitas guiadas ao edificio da rúa Fruela en asturiano e "galego-asturiano", informa a institución nun comunicado.