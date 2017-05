Amancio Ortega ingresará este ano 1.256 millóns en concepto de dividendos de Inditex

O fundador e primeiro accionista de Inditex, Amancio Ortega, embólsase este martes un total de 628 millóns de euros pola primeira retribución do ano que abonará Inditex aos seus accionistas, o que supón a metade do que cobrará en 2017 en dividendos da firma galega.

Amancio Ortega | Fonte: Europa Press

En concreto, o empresario ingresará este ano 1.256 millóns de euros en concepto de dividendos da compañía, fronte aos 1.108 millóns de euros que percibiu polo mesmo concepto no exercicio 2016.

O consello de administración de Inditex proporá á xunta xeral, que se celebrará o próximo mes de xullo, o pago dun dividendo de 0,68 euros por acción, un 13,3% superior ao do ano anterior. Desta cantidade, pagaranse 0,34 euros por acción hoxe, en concepto de dividendo a conta, mentres que o próximo 2 de novembro repartiranse outros 0,34 euros por acción en concepto tanto de dividendo complementario como de dividendo extraordinario.

Ortega é o primeiro accionista do xigante téxtil, cunha participación do 59,294%, equivalente a un paquete de 1.848 millóns de accións. Pola súa banda, a súa filla Sandra Ortega, que posúe o 5,053% da firma galega, cobrará este ano máis de 107 millóns en dividendos de Inditex, a metade tamén este martes.

Inditex rexistrou un beneficio neto de 3.157 millóns de euros no seu ano fiscal 2016-2017 (do 1 de febreiro de 2016 ao 31 de xaneiro de 2017), o que supón un incremento do 10% respecto ao exercicio anterior.

As vendas do grupo situáronse en 23.311 millóns de euros, un 12% máis, mentres que o resultado bruto de explotación (Ebitda) situouse en 5.083 millóns de euros, fronte aos 4.699 millóns dun ano antes, un 8% máis.

As vendas a tendas comparables creceron un 10%, sobre o crecemento do 8,5% do exercicio anterior, con crecementos positivos en todas as áreas xeográficas e en todas as cadeas.Durante o ano, Inditex xerou 9.596 novos empregos en todo o mundo, polo que o persoal pasou de 152.854 a 162.450 persoas. Deste total de postos de traballo, 2.480 creáronse en España.