O Foro Galego de Inmigración mostrou a súa "incomprensión" ante o fallo do Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago que avala a "inxusta" deportación dun mozo paraguaio de 19 anos, con máis de 14 anos de residencia continuada na capital de Galicia.

Nun comunicado, o Foro Galego de Inmigración lamenta que a resolución do xulgado se limita a "incidir nos argumentos da administración", pero non entra a valorar "o tema fundamental" do recurso, que pasaba pola "posibilidade inicial de establecer unha sanción económica no canto da incoación do procedemento de expulsión, en base ao arraigamento que tiña o mozo".

Neste sentido, informa de que a asociación Paraguay Resiste ten intención de presentar recurso de apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así mesmo, critica que o xulgado estableza que non ter un domicilio fixo é un motivo para xustificar o non arraigamento do mozo, empadroado en Compostela desde o cinco anos, pois "supón considerar que as persoas en situación de pobreza e exclusión social sen domicilio fixo son susceptibles de menos dereitos que o resto dos cidadáns".

A continuación, lembra que Daniel V.M. vivía desde hai máis de 14 anos coa súa nai, pero unha vez perdida a condición de menor gardado "non conseguiu, como tantas outras persoas, unha oferta de traballo para regularizar a súa situación".

Así, o Foro Galego de Inmigración censura que houbo un procedemento de expulsión "que a Policía converteu en firme para executar de forma inmediata". Con todo, Daniel V.M. "non tiña familia significativa para el" en Paraguai, mentres a súa nai e irmán pequeno residen na capital de Galicia.