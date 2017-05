A sinistralidade viaria baixa en abril en Galicia, ao sumar 5 mortos en 4 accidentes, dúas vítimas menos que en 2016

A sinistralidade viaria descendeu no mes de abril en Galicia, ao pecharse con cinco mortos en catro accidentes de tráfico mortais, fronte ao sete vítimas en sete sinistros no mesmo período de 2016.

Accidente de tráfico na Cañiza | Fonte: Europa Press

Así se reflicte no balance facilitado este martes pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT), recollido por Europa Press, no que se sinala que a cifra de vítimas descendeu un 28,6 por cento en abril en Galicia e reduciuse un 42,9 por cento o número de accidentes.

As provincias de Lugo e Ourense experimentaron o maior descenso no número de vítimas, ao pasar de tres a ningunha e dunha a cero, respectivamente; mentres que a de Pontevedra mantívose igual con dous falecidos e a da Coruña experimentou un aumento dunha a tres.

En canto ao número de accidentes mortais, segundo os datos da DXT, o maior descenso correspondeu ás provincias de Lugo --de tres a cero-- e Ourense --dun a ningún--; mentres que a de Pontevedra mantívose igual con dous sinistros; e a da Coruña tivo un aumento dun a dous.

As colisións e as saídas de vía son os principais tipos de accidentes mortais rexistrados o pasado mes de abril nas estradas da Comunidade galega.

En canto ás idades das vítimas mortais, segundo o balance da DXT, dúas das persoas falecidas tiñan entre 56 e 65 anos; unha era maior de 65; outra se situaba entre os 36 e 45; e outra, entre os 25 e 35 anos.

XANEIRO-ABRIL

Entre xaneiro e abril faleceron 24 persoas en 21 accidentes de tráfico mortais rexistrados en Galicia, fronte ás 34 vítimas en 33 sinistros do mesmo período de 2016, o que supón senllas caídas do 29,4 e do 36,4 por cento, respectivamente.

A provincia de Lugo experimentou un descenso do 66,7 por cento no número de vítimas, de 12 a 4; e unha caída do 63,6 por cento na cifra de accidentes, de 11 a 4.

Tamén a provincia de Pontevedra rexistrou ata abril un descenso do 25% tanto en falecidos --de oito a seis-- e accidentes--de oito a seis--. A de Ourense mantívose igual en ambos os períodos, cun falecido e un sinistro mortal.

En canto á provincia da Coruña, ata abril de 2017 contabilizou as mesmas vítimas mortais que no catro primeiros meses de 2016, un total de 13, mentres que caeu un 23,1 por cento a cifra de sinistros de 13 o exercicio pasado a 10 no primeiro cuadrimestre deste ano.