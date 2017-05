Evacuadas varias habitacións dun hotel en Narón (A Coruña) debido a un incendio

Efectivos da Garda Civil procederon o domingo a evacuar catro habitacións chamando porta por porta dun hotel situado no polígono industrial de Narón (A Coruña) debido a un incendio.

Segundo informou este martes o Instituto Armado, sobre as 11,00 horas do pasado día 30 o Destacamento de Tráfico de Ferrol foi requirido por un particular para que acudise ao Polígono Industrial de Narón, onde se produciu un lume na cociña do Hotel Valcárcel e con posible propagación ao resto das dependencias.

Mentres tres técnicos de bombeiros ocupábanse de extinguir as lapas, os compoñentes do Destacamento de Tráfico activaron a alarma e evacuaron catro habitacións.

Deste xeito, axentes procederon a chamar porta por porta para a evacuación e pecharon posteriormente a estación de servizo anexa.