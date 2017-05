Gadis organiza un novo 'Maio Solidario' para aumentar a doazón de produtos a 11 bancos de alimentos

A cadea de supermercados Gadis ampliou a 186 os puntos de venda de Galicia e Castela e León nos que desenvolverá a acción 'Maio Solidario', coa que logrou recadar 464.000 quilogramos de produtos no últimos catro anos para bancos de alimentos, segundo informa.

Gadis organiza 'Maio solidario' para axudar a bancos de alimentos. | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, lembra que a cadea repite, por quinto ano consecutivo, esta campaña "ante o éxito obtido por esta acción solidaria no últimas catro edicións, no marco do seu programa de Responsabilidade Social Corporativa", segundo precisa.

O obxectivo da cadea de supermercados é incrementar a doazón de produtos a 11 Bancos de Alimentos de Galicia e Castela e León. Respecto diso, remarca que, en anteriores edicións e grazas á "xenerosidade" dos clientes, en 2016 batéronse marcas coa recollida de 172.000 quilogramos de alimentos, dos que 42.000 foron achegados pola compañía.

En total, no últimos catro anos entregáronse 464.000 quilogramos. A campaña solidaria desenvolverase desde este martes e ata ao 31 de maio con puntos de recollida de produtos non perecedoiros, "co fin de garantir ao máximo a seguridade alimentaria", segundo apostila.