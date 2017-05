O xeneral da Brilat, Antonio Romero Losada, asegurou este martes estar "gratamente sorprendido" pola "preparación e o compromiso" da Brilat.

O xeneral foi o anfitrión dun "café de traballo" celebrado na base de Figueirido ao que convidou os xornalistas pontevedreses dúas semanas despois de asumir o mando da Brigada.

"Para os nosos soldados é moi importante sentir o alento da sociedade á que serven e iso ao final é a través dos medios", agradeceu.

Romero Losada recoñeceu que a Brilat ten un "prestixio importante a nivel internacional e dentro do mesmo exército", sobre todo polo labor destes últimos anos como unidade de alta dispoñibilidade da OTAN, "aínda que xa o sabía, as cousas hai que velas para contrastalas", dixo en referencia a que "o nivel de preparación e de compromiso do soldado é tremendo".

OBXECTIVO

Ademais, o xeneral informou de que o seu obxectivo máis inmediato é "manter o alto nivel de operatividade" alcanzado durante o período de VJTF (Forza Conxunta de Moi Alta Dispoñibilidade).

Romero tamén informou de que "antes do verán", a brigada coñecerá o seu novo destino internacional, unha vez que volve entrar nas rotacións tras terminar o seu servizo especial á OTAN.

O xeneral, así mesmo, mostrouse "agradecido" coa "calor" co que lle recibiron as autoridades civís, e citou ao alcalde de Pontevedra e á subdelegada do Goberno. "Sorprendeume o trato e as boas relacións que manteñen coa brigada e que, por suposto, esperamos seguir mantendo a partir de agora", apostilou.

EXPOSICIÓN

Antonio Romero anunciou que o sábado 27 de maio, coincidindo co día das Forzas Armadas, a Alameda de Pontevedra acollerá unha exposición de material militar.

Será unha mostra de material, estática, onde toda a poboación poderá "coñecer os diversos materiais, mesmo tocalos e velos de preto como parte dese dereito que ten o cidadán a coñecer en que se gastan os seus impostos", explicou.