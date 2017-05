(AM) Fiscalía rebaixa a ano e medio a súa petición de cárcere para un condutor que fuxiu tras un atropelo mortal

A Fiscalía rebaixou de oito a un ano e medio a súa petición de prisión para un condutor, D.P.F., ao que acusa dun delito de homicidio por imprudencia grave e doutro de omisión do deber de socorro, por atropelar mortalmente a unha anciá nunha estrada de Vigo e fuxir do lugar sen interesarse polo seu estado. Ademais, pide que se lle prive do dereito a conducir durante dous anos.

Pola súa banda, aos outros tres novos que viaxaban como acompañantes na furgoneta considéraos coautores dun delito de omisión do deber de socorro, polo que solicitou que se lle impoña unha multa 540 euros a un deles, e 45 días de traballos en beneficio da comunidade aos outros dous.

Estaba previsto que estas persoas fosen xulgadas por un Tribunal de Xurado na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pero o xuízo non chegou a celebrarse ao alcanzar todas as partes a un acordo de conformidade, despois dun proceso de mediación penal que durou entre un e dous meses. A causa quedou vista para sentenza.

Fontes próximas ao caso explicaron que a petición de Fiscalía son froito dos acordos adoptados na mediación penal, que é "a primeira que se fixo en Vigo e nun delito grave". Entre os acordos inclúese que os mozos tivesen que publicar nas súas redes sociais unha mensaxe de arrepentimento.

PROCESO DE MEDIACIÓN

O avogado da defensa Xosé Lois Valcárcel explicou que durante o proceso de mediación nesta causa tanto os acusados como os familiares da vítima puideron explicar a súa versión e sentimentos en relación aos feitos. Ademais, os acusados poden responsabilizarse do ocorrido e as vítimas facer saber como poden sentir reparados os danos.

A iso engadiu que a mediación, se acaba en acordo --o que pode derivar nunha conformidade ou mesmo o arquivo da causa--, supón tamén o aforro de recursos para a administración de Xustiza, especialmente nun caso como o deste martes, que ía ser xulgado por Tribunal do Xurado e requiría gastos polas vistas e para formar, alimentar e aloxar aos membros do xurado.

OS FEITOS

Segundo recolle o escrito do Ministerio Público, os feitos ocorreron na mañá do 26 de abril de 2015, cando D.P.F. conducía "a gran velocidade" unha furgoneta de traballo, acompañado polos outros tres acusados, pola Subida a Hermide, na parroquia viguesa de Candeán.

Na curva na que conflúen as rúas Salgueiro e Goleta, o vehículo arroiou a unha muller de 77 anos de idade que camiñaba pola marxe esquerda da estrada. Como consecuencia do violento golpe, a muller saíu despedida a 8 metros e sufriu policontusiones e graves traumatismos que lle causaron a morte case ao instante.

O condutor non só non realizou ningunha manobra evasiva para evitar o atropelo senón que, consciente do ocorrido, segundo a Fiscalía, fuxiu do lugar sen interesarse polo estado da vítima e a pesar de que a furgoneta sufrira danos na lúa dianteira. Do mesmo xeito, ningún dos outros ocupantes pediu ao condutor que parase para atender á muller.

Á primeira hora da tarde, a Policía localizou a furgoneta na zona de Riofrío en Chapela, Redondela, e no seu interior atopábase o acusado D.P.F. O home deu positivo nas probas de alcoholemia (0,10 mg/l) e de drogas (THC).

Por estes feitos, o Ministerio Público pedía inicialmente que o condutor fose condenado a oito anos anos de prisión e á retirada do carné durante seis anos, e para os ocupantes a imposición de multa de 4.320 euros, aínda que rebaixou as súas peticións. En canto ao condutor, o seu avogado tamén pediu que se suspenda a execución da pena, ao que o fiscal non se opuxo.