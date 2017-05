O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, defendeu este martes a súa "neutralidade" no proceso de primarias do PSOE, á vez que apelou á "unidade" do partido.

Campos, que acompañou ao tres candidatos nas súas visitas a Lugo, recoñeceu que sacou "algunha conclusión". "Pero non vou contala porque a nivel institucional non quero presionar a ninguén" sobre o seu sentido do voto nestas primarias, manifestou.

"Eu vou ser neutral e cada militante que vote a quen queira. Escoitei ao tres e teñen boas ideas o tres", afirmou o presidente da Deputación luguesa.

No entanto, Darío Campos recoñeceu que o que "máis" lle "preocupa" é a unidade do partido. "Todos me dixeron que non ía ver problema e iso é o que máis me conforta, que non haxa rivalidades por iso", concluíu.