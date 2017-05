Feridas dúas persoas ao chocar dous turismos en Santiago de Compostela

Dúas persoas resultaron feridas este martes nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar dous turismos que circulaban pola Ponte da Rocha, dirección centro urbano de Santiago de Compostela.

Segundo informou o 112 Galicia, un particular foi quen, sobre as 10,30 horas deste martes, alertou do sinistro, tras o que se pasou aviso a Urxencias Sanitarias, Policía Local e Protección Civil. Os Bombeiros de Santiago tamén foron informados.

En concreto, o 061 levou en ambulancia asistencial ao Hospital La Rosaleda a unha muller de 45 anos, M.M.D.R., mentres que unha ambulancia medicalizada evacuou ao home J.E.V.G., de 44 anos, a outro centro hospitalario, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.