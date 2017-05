Evacuada en helicóptero unha persoa tras desvanecerse na cociña dunha vivenda en San Amaro (Ourense)

Os servizos de emerxencia desprazáronse este martes ata un domicilio de San Amaro (Ourense) para atender a unha muller, que foi evacuada en helicóptero, que sufriu un accidente doméstico ao desvanecerse nunha cociña.

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos ocorreron nunha casa situada en Grixoa, no concello ourensán de San Amaro. Ás 11,30 horas, Urxencias Sanitarias informou o servizo de emerxencias da saída do helicóptero medicalizado con base en Ourense para esa dirección.

Segundo informou o particular que alertou ao persoal sanitario, dúas persoas atopábanse inconscientes e, posiblemente, debido ao mal funcionamento dunha cociña.

Por iso, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 nada máis recibir a alerta, pasouse aviso á Garda Civil e aos efectivos de Protección Civil do Carballiño que, tras chegar ao momento e feitas as correspondentes medicións, descartaron fuga de gas na vivenda.

Respecto diso, indicaron que unha muller estaba a ser atendida na ambulancia despois de desvanecerse na cociña. O home foi a atender á muller e apagou a cociña, pero, segundo indicou o 112, en ningún momento, houbo intoxicación por gas. Persoal do concello e da empresa subministradora do gas foron informados os feitos.

O 061 mobilizou en concreto unha ambulancia, un médico e o helicóptero medicalizado que levou ao Hospital Cristal á muller A.G.V., de 87 anos de idade.