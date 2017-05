(AV) Feijóo deberá responder sobre a situación social e laboral de Galicia e a perda de falantes do galego

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, enfrontarase no pleno da semana próxima a preguntas sobre a situación social e laboral de Galicia, a instancias do BNG; acerca da evolución do mercado de traballo, de man do PSdeG; e sobre a perda de falantes da lingua galega, por parte de En Marea.

Xunta de portavoces | Fonte: Europa Press

Diso deron conta os distintos portavoces ao termo da reunión na que se decide a orde do día da seguinte sesión plenaria, que incluirá a previsible aprobación da proposición de lei que reclama a transferencia a Galicia da AP-9.

Tras o veto do Congreso á normativa aprobada no Pazo do Hórreo no pasado, este novo texto elimina os aspectos que o Goberno aduciu para evitar a súa tramitación, co que os grupos expresaron o seu desexo de que poida ser tramitado e aprobado na Cámara baixa.

Así mesmo, no pleno que arrincará o martes da semana próxima aprobaranse as actuacións que debe acometer a Xunta para dar cumprimento ás recomendacións do Consello de Contas e producirase a comparecencia da conselleira do Mar, Rosa Quintana, para abordar o impacto do 'brexit' no sector pesqueiro galego.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)