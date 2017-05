Un total de 94 mozos lucenses inician a súa formación a través de 'Lugowork' e outros 40 xa a terminaron

Un total de 94 mozos lucenses comezaron a súa formación a través do programa de emprego xuvenil da Deputación de Lugo denominado 'Lugowork', mentres outros 40 que xa a terminaron están á espera de ser contratados.

O presidente da Deputación de Lugo falar sobre o 'Lugowork'. | Fonte: Europa Press

O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, mantivo este martes un encontro con 15 dos 94 mozos lucenses que inician a súa formación a través do 'Lugowork' no curso de 'Socorrismo en espazos acuáticos naturais', que imparte a Cruz Vermella no Club Fluvial de Lugo.

Ademais, o presidente provincial apuntou que 40 mozos que xa terminaron a súa formación están á espera de ser contratados e avanzou que ao longo desta semana se publicará no Boletín Oficial do Estado (BOE) as bases de selección de empresas lucenses que recibirán un total de 168.000 euros para a súa contratación.

As empresas lucenses terán un prazo dun mes para presentar as súas solicitudes, segundo explicou a Deputación provincial, que engadiu que as beneficiarias recibirán axudas de 4.200 euros coas que asumir os custos laborais dos mozos durante seis meses.

DOUS MILLÓNS

Na súa visita deste martes, Darío Campos destacou a importancia deste programa que captou dous millóns de euros de fondos europeos para sufragar o programa de emprego xuvenil.

En concreto, no encontro que mantivo con mozos que participan nunha das accións formativas no Club Fluvial da cidade de Lugo, afirmou que se trata de "un curso de socorrismo en praias".

"Por este programa polo que captamos dous millóns de euros e un dos cursos, que nos pareceu conveniente, é este de socorrismo tanto en praias como en piscinas", destacou o presidente provincial.

Campos precisou que xa levan "tres cursos rematados; os de aproveitamento e uso de maquinaria forestal, de auxiliar de venda en liña e venda ao público e de auxiliar de informática e Internet para pemes".

"Son corenta os mozos que concluíron coa formación e esta semana sairán publicados no BOE a selección das empresas con opción de contratar a eses mozos con subvención para traballar durante seis meses nesas empresas", detallou.

SEIS CURSOS

Así mesmo, o presidente da Deputación Provincial de Lugo aproveitou para anunciar a posta en marcha "doutro seis cursos" no marco deste programa de emprego.

"Son dous de drones, dous de socorrismo, un de emprendedores e repetiremos o de auxiliar de Internet para pemes", segundo resaltou respecto diso deste programa de fomento do emprego, que non é o único, que pon en marcha a Deputación de Lugo como o 'Ben Empregado', que leva xa varias edicións.