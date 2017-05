O Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago eleva a súa captación de fondos e logrou case 24 millóns en 2016

Os grupos do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) captaron 23,6 millóns de euros en 2016 para proxectos de investigación, case dous millóns máis que o ano anterior, continuando así a súa evolución ascendente. De feito, desde a creación do instituto, no ano 2010, a captación de fondos aumentou nun 255 por cento (desde os 6,6 millóns no seu primeiro exercicio).

Na presentación da memoria do IDIS estivo presente, xunto a outras autoridades, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, quen destacou que os indicadores demostran que, desde 2010, os recursos logrados multiplicáronse case por catro, e case triplicado o número de investigadores, ademais dos indicadores de artigos publicados, patentes rexistradas e teses presentadas.

Do total de fondos alcanzados, máis de 11 millóns de euros proveñen dos 73 novos proxectos de investigación que alcanzaron financiamento, dos que nove son internacionais. Outra das importantes partidas de financiamento son ingresos pola realización de estudos observacionales e ensaios clínicos, máis de tres millóns o ano pasado, polos 264 ensaios asinados.

Almuíña felicitou por estes datos ao instituto e aos investigadores, á vez que asegurado que se traballa nun modelo de contratación de investigadores que responda as súas necesidades, "nun complexo proceso con moitos actores implicados".

O conselleiro de Sanidade tamén destacou o traballo feito desde o Biobanco do Instituto, unha estrutura clave no proceso de acceso a mostras biolóxicas, que organizou o pasado ano o Congreso Nacional de Biobancos, e que en breve participará na presentación da Rede Galega de Biobancos.

AUMENTO SOSTIDO DO NÚMERO DE INVESTIGADORES

Ademais da captación de fondos, na presentación da memoria, tamén se destacou o incremento sostido no número de investigadores, de forma que a finais do pasado ano alcanzouse a cifra de 936 profesionais con dedicación ao ámbito da investigación. O 62 por cento están vinculados laboralmente á xerencia integrada de Santiago e un 38 por cento proceden da USC, aínda que na actualidade xa superan o mil tras a recente incorporación de novos grupos. Cifras moi afastadas dos 319 de 2010.

Do seis áreas nas que se dividen os 67 grupos de investigación, a que conta con máis investigadores é a de xenética, con 205 profesionais; séguelle neurociencias, con 183; oncoloxía, con 167; endocrinoloxía, con 144; enfermidades inflamatorias, con 123; e plataforma e metodoloxía, con 87.

Ademais do labor netamente investigador, traslacional e de publicacións, o IDIS desenvolve tamén un importante labor de formación, tanto en etapa predoutoral como postdoutoral. O ano pasado incrementouse tamén o número de teses presentadas, alcanzando as 99 (66 en 2015).

En 2016, os grupos do Instituto tamén incrementaron a publicación de traballos científicos publicados en revistas especializadas, ata alcanzar as 613, ao redor do 60 por cento en revistas de primeiro cuartil (Q1), as máis prestixiosas a nivel mundial.

DEMANDA DE XESTIÓN PROPIA DE RECURSOS

Na presentación do balance anual, o director científico do IDIS, José Castillo, expresou a súa satisfacción polos resultados alcanzados polo centro e enxalzou o seu bo posicionamento internacional.

Con todo, tamén aproveitou a presenza do conselleiro e outras autoridades sanitarias e universitarias para pór sobre a mesa varias demandas. Así, alertou da "inestable vinculación laboral dos investigadores e da fraxilidade" da identidade do Instituto e do seu marcan, convencido de que é "difícil" lograr o "recoñecemento dos demais" se non se xera "un orgullo de pertenza".

Ademais, reivindicou a "imprescindible" necesidade do centro de xestionar os seus recursos no seu propio "beneficio" e, crítico coas trabas burocráticas, reivindicou que "o valor da investigación ten que ser asumido sen máis demoras". Satisfeito co "nivel de infraestruturas", apelou ao traballo conxunto para poder mellorar.

Entre os retos para 2017, situou o de manter a evolución positiva en captación de recursos e produción científica. Tamén se fixou o obxectivo de aumentar o número de ensaios clínicos, aínda que ligou a súa redución coas "dificultades" de Farmaindustria, e de promover a estabilidade do persoal de investigación.

Sobre estas cuestións, o conselleiro incidiu, pola súa banda, en que hai que seguir traballando para "potenciar a imaxe" do IDIS e destacou os esforzos do departamento sanitario por mellorar a "estabilidade" dos traballadores.